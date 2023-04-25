Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugünkü toplantısında almış olduğu kararları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurdu.

Buna göre PFDK Başkanı Av. Mehmet Sağlam imzasıyla yayımlanan futbol kulüpleriyle ilgili alınan kararlar şöyle:

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 20.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b, 50/1-c, 39/2., 35/4., 10/2. ve 95/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ALT A ve GÜNEY ÜST A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 18.04.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-BİTEXEN VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, kulüp güvenlik sorumlusu ve özel güvenlik amirinin müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu KAĞAN KAYALI’nın, 19.04.2023 tarihinde oynanan BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN KARABEY’in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ÇORUM FK ’nın, 19.04.2023 tarihinde oynanan ÇORUM FK-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK görevlisi ABDULHAMİT YILDIZ’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunması ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK görevlisi ABDULHAMİT YILDIZ’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.