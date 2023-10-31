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Konferans Salonunda personellere yönelik düzenlenen programda Eğitim Hemşire Filiz Dişkaya, Sivil Savunma Uzmanı Nazif Akgün, Psikolog Muhammed Nurullah Demir ve İş Güvenliği Uzmanı Neşe Erdoğan tarafından personellere temel afet, yangın söndürme, iletişim ve ilk yardım konuları hakkında eğitim verildi.

Toplanan personellere yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminde ilk olarak hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri konularında bilgi verdi. Daha sonra temel afet bilinci ve yangın eğitimi konusunda bilgilendirme yaparak deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yangın alanında ise yangında yangın tüpü ile söndürme ve iş sağlığı hakkında eğitim verdi.

Düzenlenen eğitimlerin ardından katılımcılar sınava tabi tutuldu ve sınavı başarıyla geçenlere belgeleri verildi.

Eğitim hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Şirik,"İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler, çalışanların ve işverenlerin hak sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıkları bunların sonucunda ortaya çıkan hukuki sonuçlar, Fiziksel, kimyasal, biyolojik ergonomik ve psikososyal risk faktörlerin etkileri ve sonuçları, hastane afet planı ve yapılması gerekenler konularından oluşan eğitim verildi. Personellerimize yönelik farklı konulardaki eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir. Personellerimize verilen eğitimler sonrasında ise yazılı sınava tabi tutularak başarısızlık ise sonuçlanan personellerimizin eğitimleri devam edecek. Sınava başarı ile sonuçlanan personellerimiz ise başarı belgesiyle sonuçlandıracak."dedi.

Başhekim Şirik, eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, istek ve talepler doğrultusunda ise eğitimleri değerlendirmeye alacaklarını söyledi.



Kaynak : PHA