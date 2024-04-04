Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen hizmet içi eğitim programına Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, personeller ve güvenlik görevlileri katıldı.

Kurumda görevli güvenlik personellerine Psikolog Mehmet Yay, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yusuf Akşahin, Polis Memuru Nail Karaburun tarafından Özel Güvenlik Hukuku, Etkili İletişim, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü ve Şüpheli Kişi, Paket ve Araçlara Yaklaşım Tarzı konularında eğitim verildi.

İl Müdürü Gelse ise eğitim programına katılarak eğitmen ve personellere başarılar dileyerek, Psikolog Mehmet Yay, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yusuf Akşahin, Polis Memuru Nail Karaburun ve programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaynak : PHA