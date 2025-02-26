Belediye Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

“Perre Çocuk ve Kent Bienali” başlığı altında düzenlenen atölye çalışmasında, uzmanlar A. Zeynep Kılıç ve Gözde Durmuş, belediye personeline “Çocuklarla Çocuk Hakları Temelli Çalışmalar Yürütmek” konulu bir sunum yaptı. Eğitimde, yerel yönetimlerin çocuk haklarına duyarlı hizmetler geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Günay: “Bu Çalışma Çok Kıymetli”

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Günay, çocuk haklarına dair yapılan bu çalışmanın önemine dikkat çekerek, Şehir Dedektifi Kent Çevre ve Sanat Derneği ile iş birliği içinde yürütülen atölyenin değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Şehir Dedektifi Yetkilileri Adıyaman’daki Projeleri Değerlendirdi

Atölye kapsamında, Şehir Dedektifi Kent Çevre ve Sanat Derneği Kurucusu Gizem Kıygı ve Tasarım ve Uygulama Koordinatörü Dr. İpek Kay, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yetkililer, Adıyaman’da çocuk haklarına yönelik gerçekleştirecekleri projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çocuk Haklarına Duyarlı İyi Uygulama Örnekleri Paylaşıldı

Atölyeye katılan uzmanlar, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iyi uygulama örneklerini belediye personeliyle paylaştı. Çalışmada, çocukların güvenliği ve haklarını odağa alan bir yaklaşımla hizmet politikalarının nasıl şekillendirilebileceği üzerinde duruldu.

Kaynak : PHA