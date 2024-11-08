Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde, yapımına başlanan Kazı Evi çalışmaları başladı. Perre Antik Kenti incelemede bulunan Vali Osman Varol'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Beste Tomay'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazı Evi çalışmaları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Varol,"2025 yılında başlayacak kazı çalışmaları sonrasında Perre Antik Kenti tamamen gün yüzüne çıkarılarak Adıyaman turizmi için çok büyük değer kazanacak. Perre Antik Kenti’nde turizmin gelişmesine değer katacak kazı evinin hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Vali Varol, daha sonra çalışma yapılan alanlarda incelemede bulundu.



Kaynak : PHA