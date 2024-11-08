Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Kahta- Gerger karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Nemrut Dağı yol ayrımında Sinan İlya (29) yönetimindeki 33 F 5245 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Alptekin (24) idaresindeki 34 CZU 761 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ömer Doyar (23), Yılmaz Arslan (24), Dilan İlya (22), Ayşe İlya (30), Mehmet Mirza İlya (10), Emir Özatar (26), Mehmet Emin Aluç (54), Ömer İlya (6) ve Sümeyya İlya (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Aluç'un sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA