Şehit haberinin ulaşmasının ardından ailenin yaşadığı ev ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Mahallede büyük bir hüzün yaşanırken, taziye için çok sayıda vatandaş ve yetkili aileye destek olmak üzere eve akın etti.

Olay, 2022 yılında aynı bölgede şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında meydana geldi. 852 rakımlı bir tepede bulunan mağaraya giren 19 askerin metan gazından etkilenmesi sonucu 5 asker şehit oldu, diğer askerler ise tedavi altına alındı.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan’ın, görevine bağlılığı ve disipliniyle tanınan bir asker olduğu, görev yaptığı birliklerde büyük takdir topladığı öğrenildi. Şehidin naaşının, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili teknik ve idari incelemelerin sürdüğü belirtilirken, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dilendi.

Kaynak : PHA