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Alınan bilgiye göre yangın 15 Temmuz şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı bir binanın üst katında işçiler çalıştığı esnada yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: Ruhsatsız silah, sentetik ecza ve yoklama kaçakları ele geçirildi

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