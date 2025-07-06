Alınan bilgiye göre kaza, Asfalt Mahallesi Halep Caddesi’nde meydana geldi.

Sabri D., idaresindeki 55 AGM 613 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer Uyar idaresindeki 02 ADR 628 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Uyar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sadık Ahmet Kapucu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Sadık Ahmet Kapucu (19) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kapucu'nun cenazesi Morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA