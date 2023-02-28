Günümüzde çeşitli hava şartları başta olmak üzere diğer nedenlerde göz önünde bulundurularak güzel kokmak birçok insanın tercihi haline gelmiştir. Herkesin kendi zevkine ve kişilik uyumuna göre seçebileceği bir parfüm bulunmaktadır. En iyi parfüm önerileri hakkında sizlere bir yazı hazırladık. İşte detaylar…

Velvet Orchid

Velvet Orchid, kadın parfümleri arasında yer almaktadır. 2014 yılında satışa sunulan bu parfümün içerisinde bitkisel notalar yer almaktadır. Mandalina, bal, rom, bergamot, orkide, kediotu, portakal çiçeği bunlardan sadece birkaçıdır.

Zara Nuit EDP

Zara Nuit EDP ise en iyi parfüm önerileri listemizde yer alan bir diğer kadın parfümüdür. Oldukça sevilen bu parfümün içerisinde kayısı ve vanilya notaları baş göstermektedir. İçeriğini yine doğadan alan bu parfümde oldukça tercih edilmektedir.

Guerlain Mon Guerlain

Guerlain Mon Guearlain isimli parfüm, Angelina Jolie’den esinlenerek tasarlanmış ve oldukça tercih edilen bir kadın parfümüdür. Uzun süre kalıcı olduğu bilinen bu parfümün içeriğinde tazelik barındırdığı bilinmektedir.

Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Black Orchid, çok beğenilen kadın parfümleri listemizde yer almaktadır. Siyah orkide bitkisinden esinlenerek tasarlanan bu parfümün içerisinde siyah kuşüzümü, bergamot başta olmak üzere çeşitli bitkisel notalar yer almaktadır.

Narciso Rodriguez For Her

Narciso Rodriguez For Her, kadın parfümleri listesinde yer ala bir diğer en iyi seçenektir. Oldukça güzel kokusu ile bilinen bu parfümün içerisinde bal çiçeği, vanilya, misk, kalp notası yer almaktadır. Turunçgil ve odunsu kokuların bir karışımı olan bu koku vazgeçilmez kokular arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda sizlere parfüm önerileri hakkında bilgiler verdik. Tabii ki sayısız seçenek arasından ruhunuza ve kişiliğinize uygun parfümü en iyi sizin seçmeniz gerekmektedir. Parfümler yaz ve kış olmak üzere iki farklı mevsim için ayrı üretimlerle kullanılabilmektedir.

Peki, sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir?