Sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan bu program, geniş bir katılımcı kitlesiyle verimli bir eğitim süreci sundu.

Programın kapanış töreni, Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, Başhekim Yardımcısı ve Eğitim Birim Sorumlusu Prof. Dr. Çapan Konca, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, eğitim hemşireleri, program sorumlusu Esra Bilgin Alıcı, eğitimci hocalar ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, kapanış konuşmasında sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması adına sertifika programlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Programın organizasyonunda emeği geçen tüm eğitimcilere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Törenin sonunda kursiyerlere katılım belgeleri, eğitimcilere ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak : PHA