İçişleri Bakanlığı'ndan depremde yıkılan bina için önemli adım

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı’nın A ve B bloklarına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporları doğrultusunda 13 kamu görevlisini kusurlu bularak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre, bu talep üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kapsamlı bir inceleme yaparak rapor hazırladı. Hazırlanan rapor doğrultusunda, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve dönemin Onikişubat Belediye Başkanı, aynı zamanda 22. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olan Hanefi Mahçiçek’in de aralarında bulunduğu 10 isim hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilen diğer kamu görevlileri ise şu şekilde:

Zeynel Abidin Şerefoğlu (İmar İşleri Müdürü)

Fahri Yiğitoğlu (İmar İşleri Müdürü)

Veli Çifteaslan (İmar İşleri Müdür Yardımcısı)

Osman Yaşar Dağıstanlı (İmar İşleri Müdür Yardımcısı)

Sait Avşar (İmar ve Şehircilik Müdürü)

Hacı Mehmet Güner (İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)

Melike Özdemir (İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)

Ahmet Tüfekçi (İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)

3 kişiye izin çıkmadı

Bilirkişi raporunda adı geçen ve dosyası ayrılarak soruşturma izni talep edilen diğer üç kişiden mimar Mehmet Dişçeken, makine mühendisi Hülya Çelik ve vefat eden inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt hakkında ise Bakanlık tarafından soruşturma izni verilmedi.

Soruşturma kapsamında bundan sonraki sürecin, ilgili kişilerin savcılıkça ifadelerinin alınmasıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA