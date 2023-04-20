6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da daha önce definecilerin tahrip ettiği Planlı mağarası etkilenmedi.

Adıyaman-Çelikhan yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Palanlı köyü yakınlarındaki taş devrinden kaldığı belirtilen duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara; ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalar ile boyandı. Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti çekiç ile sökülerek çalınmıştı.

İki girişine konulan demir kapı yapılan mağaranın duvarlarında 45 figür bulunduğunu, günümüzde ise birkaç tane kaldığı öğrenilen Planlı mağarası depremden etkilenmedi. Kentte çok sayıda yıkıma neden olurken ve ören yerlerinde bir çok tarihi eser zarar görmezken bunların arasında ise Planlı mağarası ilk sıralarda yer aldı.

Kaynak : PHA