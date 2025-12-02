Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda dördüncü kez genel başkan seçilen Özgür Özel'in 'Herkesi canı istediğinde 'Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum' ifadeleri bazı kesimlerce DEM Parti'ye gönderme olarak yorumlanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Özel, 'Ben DEM Parti'yi doğrudan hedef almadım. Cümleme 'Hangi siyasi parti olursa olsun' diye başladım' dedi.

'En Hafif Tabiriyle Akıl Tutulmasıdır'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel'in kurultaydaki 'Stockholm Sendromu' ve 'celladınıza aşık olmayın' sözlerini eleştirerek, 'Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması, en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır. Tarih boyunca baskılara karşı direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz' ifadelerini kullanmıştı.

'Alınganlık Göstermişler, Canları Sağ Olsun'

Hatimoğulları'nın açıklamalarına yanıt veren Özel, 'Ben DEM Parti'yi doğrudan hedef almadım. Cümleme 'Hangi siyasi parti olursa olsun' diye başladım AKP'nin ve MHP'nin Kürt seçmenlere yönelik uygulamalarını anımsattım. Alınganlık göstermişler, canları sağ olsun. Tülay Hanım'ın da dediği gibi, muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. Tartışmayı sürdürmeyeceğim' dedi.

