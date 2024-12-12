“SGK'ye hangi şirketin borcu var, açıkla”

CHP lideri Özel, AK Parti’nin belediyelere yönelik mali baskı uyguladığını, SGK borçları üzerinden algı yaratıldığını belirtti. Özel, SGK borçlarının sadece belediyelerden oluşmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarından bahsediliyor. Bu borçların toplamı 100 lira, bu paranın 10 lirası belediyelere ait. Bu 10 liranın da içinde AK Partilisi var, MHP’lisi var, DEM’lisi var, CHP’lisi var. Hepsi 10 lira, toplam borç 100 lira. Bu 10 liranın başında kıyamet koparıp bu 10 lirayla size, bize zulmetmeye kalkıyor. Kanun açıkça diyor ki, ‘SGK’ye kimin borcu var, yukarıdan aşağıya bir açıkla bakalım.’ 6 ayda bir açıklamaları lazım ama yıllardır açıklamıyorlar. Nerede yandaş şirketler var, nerede bunların desteklediği bütün ihaleleri verdiği şirketler var, bu şirketler vergi vermiyor, sıfır matrah. 43 şirketleri var, 36-37’si hiç vergi vermemiş geçen sene. Sigortaya da öldür Allah para ödemiyorlar."

“Erdoğan, belediyeleri silkeleyin diyor, ama vatandaş kendisini silkeleyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerle ilgili "silkeleyin" talimatına da değinen Özel, bu söylemin asıl niyetini ifşa etti. Özel, şunları söyledi:

"Tayyip Bey diyor ki, ‘Biraz daha silkeleyin.’ Ekrem Başkan dedi ki, ‘Silkeleme, güreş meydanında olur.’ Bizim Manisa’da zeytin silkelemek de var. Tayyip Erdoğan’ın bilinçaltı şunu söylüyor: O da bir şeyi görüyor, biz de görüyoruz. Türkiye’de CHP’li belediyelere yönelik memnuniyet oranı yüzde 58. Bunu Tayyip Bey de görüyor. Ama o başarıdan mutlu olmak yerine, hasetlik yapıyor, kıskançlık yapıyor. ‘Silkeleyin’ diyerek belediyeleri çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Ama siz bunu yapmaya devam ederseniz, zaten vatandaş sizden yaka silkiyordu. İlk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey. Silkeleyip atacak."

“Belediyelerin borcunu konuşuyorsunuz ama özel şirketlerin borcunu gizliyorsunuz”

Özel, iktidarın belediyelerin borçları üzerinden oluşturduğu algının doğru olmadığını ve özel şirketlerin SGK'ye borçlarının gizlendiğini belirtti. Özel, “SGK’ye kimin borcu var, yukarıdan aşağıya bir açıkla bakalım” çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan, ocak ayı içinde şirketlerin SGK borçlarının faizini silecek, eşit taksitlere bölecek. Belediye şirketleri bu düzenlemeden yararlanmasın diye kılı kırk yarıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunu yaptığında, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bu işin kime yaradığını görecek."

“Enflasyonu telafi etmesi için asgari ücret 30 bin lira olmalı”

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Özel, hükümetin asgari ücrete yapacağı zammı eleştirerek, işçi ve emekçilerin hakkını savundu. Özel, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı:

"Enflasyonu telafi etmesi için asgari ücret 30 bin lira olmalı. Geçen seneden bugüne bakıldığında asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 76. Kirasına, ekmeğe, suya, telefona, elektriğe, süte ve zorunlu mutfak harcamalarına yapılan artış yüzde 76. Asgari ücretin en az yüzde 76 zam alması ve sadece enflasyonu telafi etmek için bile 30 bin lira olması lazımdır."

CHP lideri, hükümetin asgari ücret zammını sınırlı tutarak çalışanları mağdur ettiğini belirtti ve şunları ekledi:

"Bugün birtakım yamyamlar ‘21 bin lira, 22 bin lira, Tayyip Bey belki yapar 23 bin 500 lira’ diyorlar. 23 bin 500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz."

“Bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldıracağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin emekliler ve asgari ücretliler üzerindeki politikalarını eleştirdi. CHP olarak iktidara geldiklerinde, Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulacağını söyledi. Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu ülkenin yüzünü güldüreceğiz, biz bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 100 yıl önce yaptığı gibi bir kez daha kurtaracağız. İşsizliği bitireceğiz. Bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldıracağız."

CHP’li Belediyelerden Kreş Hamlesi

CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği kreş projelerine yönelik baskıyı da gündeme getiren Özel, "Anneler, çocuklar için ayakta durdu. Karşısında anneanneler, babaanneler dikildi. ‘Evladımızın kreşine, torunumuzun kreşine dokunmayın’ dediler. Geri vites yaptılar" dedi.

Özel, iktidarın CHP’li belediyeleri çalışamaz hale getirmeye çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediyenin hizmet aracının lastiklerini patlatmakla olmaz. Daha iyisini yapmak lazım. Onlar üç yapıyorsa sen beş yapacaksın. Ama ‘Onlar çalışamasın’ diye uğraşırsan vatandaşın gözünden de düşersin. Gözden düşenin bir daha geri dönüşü olmaz."

"Tayyip Erdoğan’ın bilinçaltı şunu söylüyor"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haset ve kıskançlık duygularıyla hareket ettiğini öne sürdü. "Bu başarıdan mutlu olması gerekirken o hasetlik yapıyor, kıskançlık yapıyor. O bu başarının bize yeni seçim başarıları, yeni 31 Martlar ve iktidar getireceğini görüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sancaktepe’de yaptığı bu açıklamalar, siyaset kulislerinde geniş yankı buldu. SGK borçları, asgari ücret, kreş projeleri ve belediyelerin çalışamaz hale getirilmesi gibi konularda yaptığı açıklamalar, seçim sürecindeki tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Özel’in "Vatandaş, ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak" sözü, sosyal medyada günün en çok konuşulan ifadelerinden biri oldu.

Kaynak : PHA