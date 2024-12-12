Ahmet Yılmaz: "Açıkça söylüyorum, öldüreceğim"

MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, canlı yayında Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin, terör örgütünün lağvedildiğini ifade etsin" çağrısına sert tepki verdi. Yılmaz, PKK'nın lideri Öcalan’ın hapisten çıkarılmasına dair tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin sinir uçlarıyla ve algılarıyla oynanıyor, alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Ben de şunu söyledim: 'Ev hapsine çıkarılsın, Meclis'e gelsin, o İmralı'dakini ev hapsine çıkarsınlar, namus ve şeref sözü veriyorum, en yakınına koyduklarından birine onu öldürteceğim.' Bu konuda çok netim. Açıkça söylüyorum, tekrar ediyorum. Şu an ona dokunamama sebebimiz ve çocuklarımızın intikamını alamama sebebimiz, koruma altında olmasıdır. Çıkarsınlar hapisten, milletin içine getirsinler de bir boylarını görelim. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldüreceğim."

Bu açıklamalar, sosyal medya ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Yılmaz’ın sözleri birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken, bazı kesimler tarafından da destek buldu.

Bahçeli Ne Demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis'e getirilip konuşması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşsun. Terör örgütünün lağvedildiğini söylesin."

Bahçeli, bu açıklamasını daha sonraki grup toplantılarında da yineleyerek, DEM Parti'nin Öcalan ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, siyasi gündemde hararetli tartışmalara neden olmuştu.

DEM Parti Adalet Bakanlığı'na Başvurdu

Bahçeli'nin bu çağrıları sonrası DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na başvuru yaparak İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu başvuruya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak" ifadelerini kullanarak başvurunun değerlendirildiğini duyurmuştu.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ın Meclis’e getirilmesi yönündeki çıkışı ve MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz’ın canlı yayındaki sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar, sosyal medyada her iki açıklamaya da tepkilerini dile getirdi.

Bazı çevreler, Bahçeli'nin bu çıkışını "terörle mücadeleye zarar veren bir yaklaşım" olarak nitelendirirken, bazı MHP tabanı, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdi. Milliyetçi camiadan gelen tepkiler üzerine MHP yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Yılmaz Hakkında Yasal Süreç Başlayabilir mi?

Ahmet Yılmaz'ın canlı yayındaki "Öldüreceğim" ifadesi, sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaların "tehdit" ve "suça teşvik" kapsamında yasal incelemeye tabi tutulabileceği konuşuluyor. Yılmaz’ın sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı ve savcılık makamlarının harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Siyasi Gerginlik Tırmanıyor

Bahçeli’nin, terör örgütü lideri Öcalan’ın Meclis'e getirilmesi yönündeki çağrısı, hem MHP tabanında hem de muhalefet cephesinde büyük tepkiye neden oldu. DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na yaptığı görüşme başvurusu da gündemi sarsan bir gelişme olarak kaydedildi. MHP'nin sessiz kalması ve Bahçeli'nin ifadelerini sürdürmesi, diğer siyasi partilerin bu konuya yönelik eleştirilerinin artmasına neden oldu.

Bahçeli'nin Stratejisi Ne?

Siyaset bilimciler, Bahçeli’nin bu çıkışını stratejik bir hamle olarak değerlendirdi. Uzmanlar, Bahçeli’nin bu çıkışla, kamuoyunda PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi fikrini gündemde tutmayı amaçladığını belirtiyor. Ancak, terörle mücadele çerçevesinde böyle bir söylemin ne kadar doğru olduğu ve toplumsal algıya etkisi tartışma konusu.

Siyasi analistlere göre, bu açıklama, MHP’nin "çözüm sürecine" dair geçmişteki eleştirilerine de ters düşüyor. Bahçeli'nin, terör örgütü liderinin Meclis'e gelmesi çağrısının MHP tabanında nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu.

Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Ahmet Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’a yönelik kullandığı "öldüreceğim" ifadesinin hukuki boyutları da gündeme geldi. Bu tür tehdit içeren ifadelerin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddelerine göre suç teşkil edebileceği belirtiliyor. Ancak, MTP Genel Başkanı Yılmaz’ın bu sözleri bağlamında savcılığın resen harekete geçip geçmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Siyaset Gündemi Isınıyor

MHP lideri Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi çağrısı ve MTP lideri Ahmet Yılmaz’ın canlı yayında yaptığı "Öcalan’ı çıkarsınlar, öldüreceğim" çıkışı, Türkiye siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Kamuoyunun tepkisinin yanı sıra, bu açıklamaların hukuki boyutlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Siyasi arenadaki bu gelişmeler, önümüzdeki günlerde de gündemi meşgul etmeye devam edecek.

Kaynak : PHA