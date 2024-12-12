MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Bu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında atılan önemli bir adımdır. Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir" ifadelerine yer verildi.

MSB Sözcüsü Aktürk: "Irak ve Suriye'deki Operasyonlarımız Kararlılıkla Devam Ediyor"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Kaynağında, sürekli ve kapsamlı operasyonlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" dedi.

"Deprem Şehitlerine Rahmet Diliyoruz"

Isparta'da 9 Aralık’ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin de açıklama yapan Tuğamiral Aktürk, "Eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası netleşecektir. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. MSB kaynakları, kazanın helikopterin yaşı veya bakımıyla ilgisinin bulunmadığını, iki helikopterin uçuş eğitimi sırasında temas etmesi sonucu kazanın yaşandığını belirtti.

"Suriye’deki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz"

Suriye’deki son gelişmelere de değinen Aktürk, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması için çaba gösterdiğini belirtti. Aktürk, "Yeni bir döneme girilen Suriye’de en başından beri Suriye halkının yanında olduk. Türkiye, Suriye’nin ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarına karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır. Terörist unsurların Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak mı?

Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağı sorusuna MSB kaynakları, "Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları devam etmektedir. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" yanıtını verdi.

"Fırat’ın Doğusunda DEAŞ Algısı Yaratılmaya Çalışılıyor"

MSB kaynakları, "Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı oluşturularak PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca muhataplarımıza ilettik. Bu konuda tutumumuz nettir, kararlılığımız tamdır. Terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e Sert Tepki: "Suriye Topraklarını İşgal Ediyorlar"

MSB, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik faaliyetlerine de sert tepki gösterdi. MSB kaynakları, "İsrail, 1974 yılında imzalanan ‘Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir" dedi. Bu durumun bölgedeki istikrarı bozduğunu belirten MSB kaynakları, "Suriye’de barış ve güvenin sağlanması için yeni bir fırsat doğmuşken, bu tür istikrar bozucu, gerginliği artırıcı eylemleri şiddetle kınıyoruz. Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel olacak her türlü saldırı, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sınır Güvenliği: Yasa Dışı Geçişlere Geçit Yok

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin bilgileri de paylaştı. Son bir hafta içinde Türkiye sınırlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 223 kişinin yakalandığını belirten Aktürk, "1 Ocak’tan bu yana toplam 13 bin 527 kişi sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Bu yıl toplam 93 bin 326 kişinin geçişi engellendi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler'in Diplomasi Trafiği

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in diplomasi trafiğine ilişkin de bilgi verdi. Aktürk, Bakan Güler’in 8 Aralık’ta ABD, 10 Aralık’ta ise Birleşik Krallık Savunma Bakanları ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bu görüşmelerde Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, ikili ve bölgesel savunma konularının ele alındığını aktardı. Bakan Güler’in ayrıca, 15’inci Büyükelçiler Konferansı’na katıldığını ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanı ile Ankara’da bir araya geldiğini belirten Aktürk, "Sayın Bakanımız, Isparta’daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin cenaze törenine de komuta kademesiyle birlikte katıldı" dedi.

Sonuç: Türkiye, Münbiç’te Terörün Temizlenmesinden Memnun

MSB kaynakları, Münbiç’in terörden arındırılmasını Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Suriye’deki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, bölgedeki terör örgütlerinin alan kazanmasına izin verilmeyeceğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için kararlılıkla çalışılacağını vurguladı. Aktürk, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik ihlallerine sert tepki gösterirken, Türkiye'nin Suriye’de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA