DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise Erzincan İliç'teki maden faciasına dikkat çekerek, "9 işçinin siyanürlü liç yığını altında kalarak can verdiği İliç faciasında, ilk ÇED raporunda sorumlu bulunan Bakan, yargı tarafından ‘soruşturmaya yer olmadığı’ gerekçesiyle aklanmıştır" dedi.

Hülakü: "Depremden mi korkalım sizden mi?"

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, 6 Şubat depremlerinde yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, Bakan Kurum'u ağır ifadelerle eleştirdi. Hülakü, "Sizin açıklamanıza göre, bu ülkede son bir asırda 130 bin kişi depremde hayatını kaybetmiş. Bu ölümlerin yarısından fazlası sizin bakanlığınız döneminde oldu. Hangi yüzle orada oturuyorsunuz?" diyerek Bakan Kurum'a yüklendi.

Hülakü, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"1999’da Gölcük, 2003’te Bingöl, 2011’de Van, 2017’de Ege, 2020’de Elazığ, 2023’te Maraş merkezli depremleri yaşadık. İstanbul ve Bingöl için büyük deprem uyarıları yapılıyor. Depremden mi korkalım sizden mi? Deprem vergisi diye topladığınız milyarlarca lirayı duble yollara harcadığınızı itiraf ettiniz. Denetim yapmıyorsunuz, rüşvete, ranta göz yumuyorsunuz. Dükkan genişletmek için kolon kesenleri takip etmiyorsunuz. 'İmar Barışı' adı altında ölüm belgelerini seçim öncesi oy toplamak için yürürlüğe sokuyorsunuz. Bu yüzden depremden değil, sizden korkuyoruz."

Tunceli Milletvekili Kordu: "İliç Faciasında Sorumlular Aklanıyor"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, konuşmasında Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasını hatırlatarak, sorumluların cezasız bırakıldığını iddia etti. Kordu, şu ifadeleri kullandı:

"9 işçinin siyanürlü liç yığını altında kalarak can verdiği İliç faciası gözler önündeyken, Fırat Nehri zehirle akarken, ilk ÇED raporunda sorumlu bulunan Bakan, 'soruşturmaya yer olmadığı' gerekçesiyle yargı tarafından aklanmıştır. Buradaki atıkların nasıl bertaraf edileceği dahi belirsizken, bir facianın sorumluları nasıl cezasız bırakılır? Bu, kamu vicdanını yaralayan bir durumdur."

DEM Partili Akın: "İktidar İklim Krizi Konusunda İkiyüzlü"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, iklim kriziyle mücadelede iktidarın tutarsız politikalarını eleştirdi. Akın, hükümetin iklim krizi konusunda samimiyetsiz davrandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim krizi tüm gezegeni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu mücadele, ciddiyet, tutarlılık ve samimiyet ister. Ancak bu üç sözcüğü AKP iktidarıyla bir arada kullanmak mümkün değil. Bu iktidarın icraatları, iklim krizini çözmek yerine daha da derinleştirmektedir. Termik santraller havamızı kirletmeye devam ediyor. Sera gazı emisyonu artıyor. Türkiye, hızla su fakiri ülkeler arasına giriyor. Şırnak, Kaz Dağları ve Akbelen ormanları yok ediliyor. Doğaya karşı işlenen bu suçların sorumluları hesap vermeli."

DEM Partili Şenyaşar: "Adıyaman'da Hala 115 Bin Kişi Konteyner Kentlerde Yaşıyor"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, depremin üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Adıyaman’da hala 115 bin kişinin konteyner kentlerde yaşadığını belirtti. Deprem bölgesindeki konut inşaatlarının yetersiz kaldığını ifade eden Şenyaşar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporlarına dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"TMMOB raporuna göre, Adıyaman'da 22 bin 758 konutun kurası çekilmiş ancak sadece 3 bin 647'si teslim edilmiştir. Bu oran yüzde 16'ya denk geliyor. Hala 115 bin insan konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Yapımı biten köy evleri halka teslim edilmiyor. Yıkılan kentleri bir yılda inşa edeceğinizi söylediniz ama verdiğiniz hiçbir sözü zamanında yerine getirmediniz. Adıyaman'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta çamurun içinde yaşayan yurttaşlar, depremden çekmediğini sizden çekmiştir."

"Kayyum Atamaları ile Demokrasiye Darbe Vuruyorsunuz"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, hükümetin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp kayyum atamasını da eleştirdi. Şenyaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Önce köylerdeki çiftçiyi bitirdiniz. Tarım arazilerini imara açtınız, meraları yasakladınız, baraj ve maden projeleriyle ekosistemi bozdunuz. Demokrasi diyorsunuz ama seçilmiş belediye başkanları yerine kayyum atıyorsunuz. Batman’da halkın yüzde 62 oyla seçtiği Belediye Başkanı'nı görevden alıp yerine kayyum atıyorsunuz. Siz, işinize geldiği kadar demokrasi diyorsunuz."

“Bu Bütçe Halkın Değil, İktidarın Bütçesi”

DEM Partililer, 2025 bütçesinin "halkın bütçesi" olmadığını ifade etti. Ferit Şenyaşar, hükümetin uyguladığı politikaların halktan kopuk olduğunu belirterek, "Bu bütçe emekçinin, çiftçinin, halkın bütçesi değildir. Bu bütçe, iktidarın ve yandaş müteahhitlerin bütçesidir" dedi.

Sonuç: DEM Parti, Bakan Kurum ve Hükümeti Hedef Aldı

DEM Parti milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde hükümeti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Erzincan’daki maden faciasından, deprem sonrası konut inşaatlarındaki yetersizliklere ve iklim krizine kadar birçok konuyu gündeme getiren milletvekilleri, hükümetin politikalarını "yetersiz ve samimiyetsiz" bulduklarını ifade etti.

DEM Partili Ömer Faruk Hülakü’nün, "İstifa etmeniz için kıyametin kopması, sûrun üflenmesi mi gerekiyor?" ifadesi ise TBMM Genel Kurulu’nda en çok dikkat çeken sözlerden biri oldu.

Kaynak : PHA