Törende, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdulkadir Çelenk, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ve çok sayıda davetli yer aldı.

Rektör Keleş: “ADYÜ Teknokent, Hayallerin ve Fikirlerin Projelere Dönüştüğü Bir İnovasyon Yuvası Olacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ADYÜ Teknokent’in Adıyaman’ın teknolojik gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti. Teknokentlerin, bilgi ve teknolojiyi topluma kazandırma sürecinde önemli üs merkezleri olduğuna vurgu yapan Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi ve teknoloji, bu çağın en güçlü dayanağı. Üniversiteler de bu çağın en önemli aktörleri. Teknokentler, bilgi ve teknoloji üretiminin üniversitelerdeki üs merkezleri olarak değerlendirilebilir. ADYÜ Teknokent, iki temel hedefe odaklanacak: Birincisi, bilimsel araştırmaların ticari ürünlere dönüşmesini sağlayarak üniversite-sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak. İkincisi ise, genç girişimcilerimize ve araştırmacılarımıza yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem sunmaktır.”

Keleş, ADYÜ Teknokent’in "hayallerin, fikirlerin ve projelerin hayat bulduğu bir inovasyon yuvası" olacağını dile getirdi. Keleş, “Burada öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası pazarlarda başarı hikâyelerine imza atacak” dedi. Ayrıca projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Vali Varol: “Deprem Bölgesindeki Yeniden İnşa Sürecine Teknokent’le Katkı Sunacağız”

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, ADYÜ Teknokent’in, bölgenin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Vali Varol, "ADYÜ Teknokent, Adıyaman için bir cazibe merkezi olacak. Bu süreçte üniversitemizle, sanayicilerimizle, özel sektörle ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak ilimizi daha ileriye taşıyacağız. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Modern İdare Binası ve Kuluçka Merkezleriyle Girişimcilik Ekosistemi Kurulacak

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilecek ADYÜ Teknokent, 1.600 metrekarelik taban alanıyla modern bir idare binası ve kuluçka merkezi olarak tasarlandı. Teknokent bünyesinde, 18 AR-GE ofisi, 6 idari ofis, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri bulunacak. Teknokent, Adıyaman ve çevre illerdeki üniversitelerin araştırma potansiyelini bölgedeki sanayi tecrübesiyle buluşturmayı hedefliyor.

ADYÜ Teknokent, girişimcilere açık ofis imkanları, eğitim programları, mentorluk hizmetleri ve yatırımcılarla buluşturma fırsatları sunarak bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Merkez, AR-GE ve inovasyona dayalı projelerle hem Adıyaman ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunacak.

İleri Teknoloji İçin 11 Kurum ve Kuruluş Ortaklık Yapısında Yer Aldı

ADYÜ Teknokent’in ortaklık yapısında 11 kurum ve kuruluş yer alıyor. Bu kurumlar arasında Adıyaman Üniversitesi'nin yanı sıra, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Özel İdaresi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Adıyaman Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş., MY Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, 4EN Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve MEGA Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunuyor.

Bu ortaklık yapısı, üniversite, kamu, sanayi ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği modeli sunarak, AR-GE ve girişimcilik projelerine doğrudan katkı sağlayacak.

Girişimcilere Eğitim, Mentorluk ve Yatırım Desteği Sunulacak

ADYÜ Teknokent’in bir diğer önemli fonksiyonu, girişimcileri destekleyecek ekosistem oluşturması. Girişimciler, Teknokent’te eğitim, mentorluk, ofis desteği ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Bu model, bölgedeki genç girişimciler için yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyor.

Ekonomiye ve Bölgeye Katkı Sunacak

ADYÜ Teknokent’in faaliyete geçmesiyle, Adıyaman’ın AR-GE faaliyetleri ve teknoloji tabanlı sanayi entegrasyonu açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Bölgedeki girişimciliğin artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor.

“Gelecek Burada Şekillenecek”

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, ADYÜ Teknokent’in, sadece bir inovasyon merkezi değil, aynı zamanda Adıyaman’ın geleceğini şekillendirecek bir dönüşüm merkezi olacağını belirtti. Keleş, “Gelecek burada şekillenecek. Bu merkezde ortaya çıkan projeler sadece başarı hikâyeleri olmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan nitelikli yatırımların örneği olacak” dedi.

İnşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanması planlanan ADYÜ Teknokent’in, Adıyaman’ın ekonomik, sosyal ve bilimsel kalkınmasında önemli bir kaldıraç etkisi yaratması bekleniyor.

Kaynak : PHA