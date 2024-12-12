Faizsiz 3 Ay Vadeli Alışveriş İmkanı

Anlaşma gereği, ÇKS belgesine sahip çiftçiler, Vakıfbank Bulvar Şubesi’ne giderek sahip oldukları arazi miktarına göre kendilerine açılacak kredi limitini öğrenebilecek. Bu limit üzerinden yapılan harcamalar, 3 ay boyunca faizsiz şekilde ertelenebilecek. Çiftçiler, bu süre sonunda ödemelerini tek seferde veya taksitli olarak yapma imkanına sahip olacak.

Tarım Kart Hangi Alanlarda Kullanılacak?

Tarım Kart, çiftçilerin gübre başta olmak üzere tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları çeşitli mal ve hizmetleri satın almalarına olanak tanıyacak. Bu kartla yapılan alışverişlerde, çiftçilerin temel tarımsal girdilere daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.

Başkan Eryılmaz: "Çiftçilerimizin Yanındayız"

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, yeni iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, tarım sektörünün gelişimi için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Tarımda sulamanın stratejik öneminin bilinciyle hareket ederek çiftçimizin gücüne güç katmak ve onları daha ileri seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve üretimlerini sürdürebilmeleri için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Adıyaman Vakıfbank Bulvar Şubesi ile yapılan bu iş birliği, çiftçilerimize önemli bir finansman desteği sunacak. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Detaylı Bilgi İçin Başvuru Noktası

ÇKS belgesine sahip çiftçiler, Adıyaman Vakıfbank Bulvar Şubesi’nin Tarım Portföy Birimi'ne başvurarak detaylı bilgi alabilir ve faizsiz Tarım Kart başvurusunda bulunabilir. Bu iş birliğinin, Adıyaman’daki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Adıyaman Sulama Birliği’nin bu girişimi, çiftçilerin finansal yükünü hafifletmeyi, üretim süreçlerini desteklemeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Faizsiz Tarım Kart" uygulaması, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PHA