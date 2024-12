Kitaplara olan sevgisi, öğrenciler ve kitap dostları için kurduğu ikinci el kitaplarla dolu sahaf dükkanıyla hafızalarda yer eden Kara, Adıyaman’ın kültürel yaşamına büyük katkı sundu. Beyazıt Sahaf, bölgenin en kapsamlı sahaflarından biri olarak bilinirken, ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde öğrencilere ve kitapseverlere sunduğu uygun fiyatlı kitaplarla da kentin önemli bir değeri haline geldi.

"Eğitimci, Yazar, Şairler Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı"

Mahmut Kara’nın cenazesinde, eğitimciler, yazarlar, şairler, basın mensupları, öğrenciler ve çok sayıda seveni bir araya geldi. Kara'nın vefatı, Adıyaman’ın kültürel çevresinde derin üzüntüye neden olurken, onun kaybı "bir kültür elçisinin kaybı" olarak değerlendirildi.

Yazar ve Şair Murat Kayış: “O Bir Kültür Elçisiydi”

Mahmut Kara ile geçmişte Beyazıt Sahaf’ta imza günü etkinlikleri düzenleyen Yazar ve Şair Murat Kayış, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Memleketimiz; hayata bakışı çağdaş, mütevazı yaşantısı olan, kimsenin gönlünü kırmayan, kitaplarla sıkı dostluğu olan entelektüel bir kişiliği kaybetti. Beyazıt Sahaf'ın bu bölgenin en kapsamlı sahafı olması memleketimize büyük katkı sağladı. Bu da hep gururumu okşadı, emekçi yüreğini her zaman tebrik ettim. O bir kültür elçisiydi. Birçok kez sohbet etme imkânımız oldu. Her sohbetimiz verimli geçti, birbirimize bir şeyler katmanın lezzetini yaşadık. Vefat haberini aldığımda bu vedayı hafızamda canlandıracak cümleyi bulamadım. İnsan, bazı ayrılıklara hazır olamıyor. Ama boylu boyunca uzanan bir gerçeği kabul etmekten başka çaremiz kalmıyor. Sevgili Mahmut Kara her zaman kıymetli bir değerimiz olarak kalacak ve anılarıyla onu yaşatacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

Beyazıt Sahaf Çalışanı ve Yazar İlyas Çetinkaya: “Toplum Bir Değerini Yitirdi”

Beyazıt Sahaf’ta uzun süre çalışan eğitimci ve yazar İlyas Çetinkaya, Kara’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, şunları söyledi:

“Beyazıt Sahaf’tan içeri adım attığınızda hoş bir kitap kokusu burnunuza dolardı. Yüzlerce kitaplık ve binlerce kitapla göz göze gelirdiniz. Aklınıza İskenderiye Kütüphanesi gelirdi. İçeriye girdiğinizde Mahmut Kara ile karşılaşırdınız. İlk bakışta, sanki bilimkurgu yazarı ve felsefeci Samsatlı Lukianos’un varisini ya da Dostoyevski’nin simasını görür gibi olurdunuz. Kitap denizinin ortasında, o eskilerin bilgeliğiyle sahafların ve kendisinin dünyasını insanların yüreğine açmıştı. Onu kaybetmenin hüznü içimizde büyük bir boşluk bıraktı. Toplum bir değerini yitirdi.”

Beyazıt Sahaf: Adıyaman’ın Kültürel Mirası

Beyazıt Sahaf, Adıyaman’da kitap tutkunlarının uğrak noktası ve kültürel buluşma mekanı olarak biliniyordu. Sahaf, yalnızca kitap satılan bir yer değil, aynı zamanda edebiyatseverlerin, yazarların ve okurların bir araya geldiği bir kültür merkeziydi. Öğrenciler, uygun fiyatlı kitap bulabildikleri bu sahaf sayesinde eğitim giderlerini azaltma fırsatı bulurken, Adıyaman’ın yerel yazarlarının imza günleri ve edebi sohbetler de bu mekânda gerçekleşiyordu.

Kaynak : PHA