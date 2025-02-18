"CHP’yi ve Muhalefeti Böldürtmeyeceğiz, Hep Birlikte İktidarı Alacağız"

Özel, ön seçim tartışmalarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalara ve CHP içindeki tartışmalara değinerek, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını, darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız" dedi.

"Türkiye'de Sivil Darbe Dinamiği İşliyor"

Özgür Özel, konuşmasının başında Türkiye’de muhalefeti baskı altına alma girişimlerine dikkat çekerek, yaşanan süreci sivil darbe girişimi olarak nitelendirdi:

"Çok kritik, zor ama sonu güzel bir sürecin içindeyiz. Türkiye’de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi asker yaparsa askeri darbe olur, siviller yaparsa sivil darbe olur ve darbe, ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Türkiye, şu an tam olarak bir sivil darbe sürecinin içindedir."

Özel, CHP’nin her zaman Cumhuriyet’i ve demokrasiyi koruyan bir parti olduğunu belirterek, "CHP, Cumhuriyet’i kuran, demokrasiyi yaşatan ve bu ülkenin geleceğini inşa eden bir partidir. Biz darbeye boyun eğmeyiz" dedi.

"Erdoğan’ın Siyasi Yasağını Kaldıran CHP’dir"

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte siyasi yasak aldığı dönemi hatırlatarak, CHP’nin bu yasağa destek vermediğini ve tam tersine kaldırılması için çaba gösterdiğini vurguladı:

"Sayın Erdoğan, okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak aldı. CHP, bu siyasi yasağı desteklemedi. Aksine, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa’yı değiştirerek Erdoğan’ın Meclis’e girmesinin önünü açtı. ‘Siyasi yasak doğru değildir, patron millettir’ diyerek o sürece katkı sundu. CHP, demokrasinin ve halkın iradesinin yanında olan bir partidir."

İmamoğlu’na Açılan Davalar: "Sivil Darbe Girişiminin Parçası"

CHP Lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara da sert tepki gösterdi. İmamoğlu’na yönelik beş ayrı davada 25 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatan Özel, bu sürecin tamamen siyasi olduğunu ifade etti:

"Ekrem İmamoğlu'na beş farklı davada beş kez siyasi yasak isteniyor. Muhalefetin tüm imkanları baskı altına alınmaya çalışılıyor. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor, televizyon kanalları ve gazeteciler hedef alınıyor. Bütün bunlar, CHP’ye yönelik kirli bir planın parçasıdır."

Özel, parti içindeki dayanışmaya da dikkat çekerek, CHP il başkanlarının tam kadro partinin yanında durduğunu söyledi:

"Bugün burada 81 il başkanımız var. 81’i de CHP’nin yanında, kol kola, omuz omuza. Partimizi, muhalefeti böldürtmeyeceğiz."

"Erken Seçimi En Kararlı Şekilde İsteyeceğiz"

CHP Genel Başkanı, erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde dile getireceklerini belirterek, şu mesajı verdi:

"28 Şubat’a kadar partimize gelen herkesin oy vereceği bir süreç başlatıyoruz. 23 Mart’ta büyük bir demokrasi şöleniyle adayımızı belirleyerek, erken seçim talebini en kararlı şekilde gündeme getireceğiz. İktidara yürüyüşümüzü durduramayacaklar!"

"CHP’ye Darbe Girişimi Var, Biz Teslim Olmayacağız"

Özel, konuşmasının son bölümünde CHP’ye yönelik baskıları bir darbe girişimi olarak nitelendirerek, iktidarın bu süreçteki rolüne dikkat çekti:

"Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, içinde bulunduğunuz bir darbe ittifakı var. Bu darbe, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılmaya çalışılan bir darbedir."

Özel, CHP’nin seçimlere müdahale edilmesine izin vermeyeceğini ve muhalefetin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirtti:

"Ön seçim yapmayalım diye CHP’nin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa içeriden iş birlikçileri, Tayyip Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz, beraberiz! Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz! Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız!"

Konuşmasının sonunda CHP’liler "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganları atarken, Özgür Özel de kürsüden aynı sloganı tekrar ederek konuşmasını noktaladı.

CHP, 2024 Yerel Seçimlerine ve Olası Erken Seçime Hazırlanıyor

CHP Lideri Özgür Özel’in açıklamaları, partinin ön seçim sürecine, Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalara ve muhalefete yönelik baskılara karşı net bir duruş sergilediğini gösterdi. Özel, erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde gündeme getireceklerini vurgularken, CHP’nin tüm kadrolarıyla seçim sürecine hazırlandığını ifade etti.

Kaynak : PHA