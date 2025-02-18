Başkan Irmak: “İlçemizin Menfaatlerini Göz Önünde Bulundurarak Bu Kararı Aldım”

Ebubekir Irmak, yaptığı açıklamada Sivrice ilçesine daha fazla hizmet edebilmek ve ilçenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla siyasi yolunu değiştirme kararı aldığını belirtti. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, ilçenin menfaatleri doğrultusunda aldığını ifade eden Irmak, şu ifadeleri kullandı:

Sivrice Belediye Başkanı’nın AK Parti’ye Geçişi 23 Şubat’ta Resmiyet Kazanacak

"Sivrice’nin kalkınması, daha fazla hizmet alabilmesi için en doğru kararın AK Parti çatısı altında siyaset yapmak olduğuna inanıyorum. İlçemizin turizm potansiyelini değerlendirmek, altyapı ve hizmet projelerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için AK Parti’ye katılmaya karar verdim."

AK Parti’ye Geçişi 23 Şubat’ta Resmiyet Kazanacak

Başkan Irmak’ın AK Parti’ye katılımının, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde resmiyet kazanması bekleniyor. Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ebubekir Irmak’a parti rozetini takacağı öngörülüyor.

Yeniden Refah Partisi Disiplin Süreci Başlattı

Yeniden Refah Partisi, Ebubekir Irmak’ın AK Parti’ye katılma sürecini resmi olarak duyurmasının ardından harekete geçti. Parti yönetimi, Irmak’ı “parti disiplinine ve ilkelere aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partimizin ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sivrice İçin Yeni Bir Dönem

Başkan Irmak, Sivrice’nin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini daha etkin kullanmak için projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. AK Parti’ye katılım süreciyle birlikte ilçede yeni yatırımların hızlanacağını ifade eden Irmak, halkın desteğine teşekkür etti ve şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

"Biz birlikte güçlüyüz, Sivricem! Önümüzdeki süreçte ilçemize büyük projeler kazandıracağız."

Kaynak : PHA