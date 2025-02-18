Özdağ’a 4 Yıl 8 Aya Kadar Hapis Cezası Talebi

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanıyor. Özdağ, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" Suçlamalarıyla Yargılanıyor

"Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir."

Bu konuşmanın ardından 20 Ocak’ta Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirilmiş ve aynı gece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın açıklamalarının Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299/1-2 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca siyasi yasak getirilmesi yönünde de bir talep yer aldı.

Avukatlar: "Duruşma Tarihi Önceden Belli Değildi, İtiraz Edeceğiz"

Özdağ’ın tutukluluk incelemesine avukatlarının bir kısmının katılamadığı belirtildi. Avukatları, tutukluluk incelemesinin 19 Şubat’ta yapılacağını düşündükleri için bugünkü duruşmaya hazırlıklı olmadıklarını ifade etti. O sırada cezaevinde bulunan bir avukatın duruşmayı takip ettiği, tutanağın tebliğinin ardından tutukluluğun devamı kararına itiraz edileceği bildirildi.

Özdağ hakkındaki yargılama süreci devam ederken, özellikle siyasi yasak talebi ve tutukluluk süresinin uzatılması konuları kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA