TÜSİAD’a Yönelik Eleştiriler ve Soruşturma

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat’ta düzenlenen Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’deki siyasi gelişmelere ve ekonomik yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından hükümet kanadından sert tepkiler gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

TÜSİAD: “Demokrasi Kültürünün Zenginliği İçinde Eleştiriler Normal Karşılanmalıdır”

Ömer Aras hakkındaki soruşturmanın ardından TÜSİAD, yazılı bir açıklama yaparak, kuruluş amaçlarına uygun şekilde Türkiye’nin kalkınmasına yönelik görüş ve önerilerini şeffaflıkla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi, demokratik kurum ve kurallara saygı ile, katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz."

TÜSİAD, iş dünyasının gönüllü birlikteliğini temsil eden bir kuruluş olarak, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

"Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

TÜSİAD ve Hükümet Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

TÜSİAD’ın ekonomi yönetimine ve hukuk devleti ilkelerine dair eleştirileri, daha önce de iktidarın tepkisini çekmişti. Özellikle son yıllarda TÜSİAD ve hükümet arasındaki gerilim artarken, iş dünyasının bağımsız sesinin kısıtlanmasına yönelik kaygılar dile getirilmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA