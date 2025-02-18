“Terör Suçuna Karışan Belediye Başkanları Görevden Alınır”

Kayyum atamaları hakkında açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edildiğini söyledi:

"Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. Bizim iç güvenlik anlayışımız nettir, duruşumuz bellidir. Halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarla belirlenmiş olan belediyeler, bu mücadeleyi sekteye uğratamaz. Buna izin vermeyiz."

Mardin’de Kayyum Tartışmalarına İlişkin Açıklama

Yerlikaya, belediye yönetimlerinin halkın hizmetine yönelik çalışması gerektiğini belirterek, terör örgütleriyle bağlantılı hiçbir yapının kamu kurumlarını suistimal etmesine göz yummayacaklarını vurguladı.

“Türkiye Terörle Mücadelede En Güçlü Dönemini Yaşıyor”

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin huzuru için güvenlik güçlerinin kesintisiz operasyonlarını sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, şu sözleri dile getirdi:

"Hiç kimse terörle Türkiye’ye diz çöktüremez. Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin’imizde, ne Türkiye’nin hiçbir bölgesinde, ne de sınırlarımızın ötesinde; milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."

“Son Terörist Etkisiz Hale Getirilene Kadar Durmayacağız”

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini belirten Yerlikaya, terörle mücadelede son aşamaya gelindiğini ve hiçbir terör örgütüne göz açtırılmayacağını söyledi.

"Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi, o hainlerin inlerini başlarına yıkacağız. Bu mücadelede kararlıyız. Halkımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz."

Hükümetin kayyum politikası ve belediyelere yönelik tutumu, kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken, Bakan Yerlikaya’nın vurguladığı “yasalar çerçevesinde hareket edildiği” söylemi dikkat çekti.

Kaynak : PHA