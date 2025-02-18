Vefatının ardından, Kahtalı Mıçe’ye duyulan sevgi ve saygıyı göstermek adına çeşitli anma etkinlikleri düzenlenirken, Kâhta esnafı da kendine özgü bir vefa örneği sergiledi. Yeni Tat Çiğ Köfte Salonu sahibi Çetin Kaya, Mıçe’nin anısına Kâhta halkına ücretsiz çiğ köfte dağıtarak usta sanatçıyı andı.

“Sanatına ve İnsanlığına Saygıyla”

Çetin Kaya, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman ve Kâhta için çok büyük bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kahtalı Mıçe, sadece sesiyle değil, mütevazı kişiliği, samimiyeti ve halk adamı oluşuyla hepimizin gönlünde taht kurmuş bir büyüğümüzdü. O, bu toprakların sesi oldu, Kâhta’nın adını müziğiyle Türkiye’ye duyurdu. Onun anısına, bir vefa göstergesi olarak halkımıza ücretsiz çiğ köfte ikram etmek istedik. O, bu memleketin gururuydu, biz de ona küçük bir jestle veda etmek istedik. Ruhu şad olsun."

Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı

Kahtalı Mıçe için düzenlenen cenaze töreni, memleketi Kâhta’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sanat camiasından dostları, siyasiler, sevenleri ve ailesi törende hazır bulunarak, sanatçının tabutu başında dualar etti.

Cenaze törenine katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahtalı Mıçe’yi Meclis’te yaptığı konuşmayla da anarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahtalı Mıçe, halk müziğimizin önemli isimlerinden biriydi. Sesiyle, türküleriyle, yüreğindeki insan sevgisiyle hepimizin çocukluğuna, gençliğine, anılarımıza kazınmış bir isimdi. Onun müziği, yalnızca Adıyaman ve Kâhta için değil, tüm Türkiye için büyük bir mirastır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Latif Doğan: “Kahtalı Mıçe Hepimizin Ustasıydı”

Kahtalı Mıçe’nin cenaze törenine katılan sanatçılardan biri de Latif Doğan oldu. Mıçe’nin kabri başında duygularını paylaşan Doğan, onun müziğe olan katkısını şu sözlerle dile getirdi:

"Kahtalı Mıçe bizim ustamız, büyüğümüzdü. Onun gazellerini, türkü söyleme usulünü gençliğimde ondan öğrendim. Sesini duyunca, ‘Kahtalı Mıçe düğüne geldi’ sanırlardı. Rahmetliyi tedavi sürecinde de sık sık ziyaret ettim. Hastanede son kez helalleştik. O, mütevazılığıyla, insanlığıyla gerçek bir sanatçıydı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız."

Mıçe’nin Mirası Yaşayacak

Kahtalı Mıçe’nin vefatı, sadece Adıyaman ve Kâhta’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada sanatçının eserleri paylaşılarak, onun sesiyle büyüyen kuşaklar tarafından duygusal mesajlar yayınlandı.

Mıçe’nin “Gülüm Benim”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Çeke Çeke”, “Maden Dağı” gibi unutulmaz türküleri, onun anısını yaşatmaya devam edecek. Sevenleri, sanatçının eserleriyle hafızalarda hep taze kalacağını belirterek, onun isminin müzik dünyasında unutulmayacağını vurguladı.

Kâhta'da Vefa Örneği: Sanatçıya Son Görev

Kâhta halkı, Mıçe’yi unutmadığını cenazeye yoğun katılımıyla ve yapılan vefa etkinlikleriyle gösterdi. Çetin Kaya’nın çiğ köfte ikramı da bu vefanın bir göstergesi oldu. Mıçe’nin adı, müziğiyle olduğu kadar, halkın sevgisiyle de yaşatılmaya devam edecek.

Kaynak : PHA