Söyleşiye Yoğun İlgi

Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bilgin’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Abdullah Avcı: “Futbolda Değişim Kaçınılmaz”

Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol dünyasındaki yenilikçi yaklaşımlar, taktiksel değişimler ve liderlik kavramının saha içi ve dışındaki etkileri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Futbolda başarıya giden yolda, taktik disiplinin, analitik düşüncenin ve liderliğin önemini vurgulayan Avcı, futbolun yalnızca fiziksel bir oyun değil, aynı zamanda strateji ve mental dayanıklılıkla şekillendiğini belirtti.

Teknolojinin futboldaki yeri, veri analizinin önemi, oyuncu performans takibi ve liderliğin futbolcular üzerindeki etkileri gibi konulara değinen Avcı, özellikle genç sporcuların bilimsel yöntemleri ve teknolojik yenilikleri kullanarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Soru-Cevap Bölümü ve Hediye Takdimi

Katılımcılar, söyleşinin sonunda Abdullah Avcı’ya merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Öğrenciler ve akademisyenler, futbol taktikleri ve liderlik anlayışı üzerine sorular sorarak, Avcı’nın deneyimlerinden faydalandı.

Program, Abdullah Avcı’ya belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PHA