“Darbe Girişimi Püskürtüldü” İddiası

CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılanın “darbe girişimi” olduğunu iddia ederek başladı. Özel, “İstanbul’umuzun seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılmaya çalışılan darbe girişimini, 19 Mart başarısız darbe girişimini, onun arkasında durarak, İstanbul’un iradesinin arkasında durarak geriye püskürten genç kardeşlerim, kadınlar, emekçiler, emekliler; Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı Yasağına Rağmen Mitingler Sürüyor

Özel, beş gündür aralıksız devam eden mitinglerin halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olduğunu belirterek, “Bugün direnişin beşinci gününde, milli iradenin ve İstanbul’un kalbinde yine Saraçhane’deyiz. İlk gün yüz binlerdik, artarak 500 bin, 550 bin olduk. Beş gece üst üste yarım milyon kişiyi, 1 milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de toplantı yasağına rağmen, engellemelere rağmen, toplu ulaşımın, köprülerin kapanmasına rağmen gerçekleşti” dedi.

Medya Eleştirisi ve Boykot Çağrısı

Özgür Özel, konuşmasında medya kuruluşlarını da sert şekilde eleştirdi. Meydandaki olayların ve mitingin medya tarafından görmezden gelindiğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Bu meydanı görmeyen tüm medya organlarını not ediyoruz. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ve saraya hizmet edenleri boykot edeceğiz. Parayı bizden kazanıp, reytingi bizden yapıp, saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğiz.”

Ayrıca, medya kuruluşlarının reklam gelirlerinin büyük kısmını bu meydanlarda bulunan halkın sağladığını belirterek, televizyon kanallarına yönelik bir boykot süreci başlatacaklarını duyurdu.

Sandıklar ve Seçim Sonuçları

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dayanışma amacıyla kurulan sandıklarla ilgili bilgiler de paylaştı. Özel, CHP üyelerinden 1 milyon 750 bin kişiye davet yapıldığını, şu ana kadar 1 milyon 653 bin kişinin sandık başına giderek oy kullandığını açıkladı.

Özel ayrıca, CHP üyeleri dışında gönüllülerin de oy kullanabilmesi için her sandığın yanına “dayanışma sandıkları” yerleştirildiğini ifade etti. Dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oyun 13 milyon 211 bin olduğunu belirten Özel, bu sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savundu.

“Hep Birlikte Kazanacağız”

Özel, konuşmasının devamında toplumsal birliktelik mesajı vererek şunları söyledi:

“Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, hep birlikte kazanacağız. Bu meydan gökkuşağı gibi farklı renklerden oluşuyor, ama bu gökkuşağı kazanacak.”

Erken Seçim Çağrısı

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da meydan okuyarak erken seçim çağrısında bulundu. “Bu meydan Sayın Erdoğan’a meydan okuyor. Bugünkü seçim sonuçları, Erdoğan’ın meşruiyetini tartışmaya açtı ve erken seçim sandığını kaçınılmaz hale getirdi. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu’na Değil, Milyonlara Meydan Okundu”

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na yapılan müdahalenin yalnızca İmamoğlu’na değil, halk iradesine karşı bir hamle olduğunu savunan Özel, “Türkiye sandığa giderken Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye göndermek, ona değil, milyonlara meydan okumaktır. Ancak millet bu oyunu bozmuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

Saraçhane Meydanı’ndaki Katılımın Büyüklüğü

Saraçhane Meydanı’nda toplanan kalabalığın büyüklüğüne dikkat çeken Özel, Ekrem İmamoğlu’nun destekçileri arasında farklı kesimlerin yer aldığını belirtti. Özel, “Burada gençler, emekliler, kadınlar, işçiler, akademisyenler, sanatçılar hep birlikte direniyor. Bu direniş sadece bir belediye başkanına yönelik değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi mücadelesidir.” diye konuştu.

“Ekrem İmamoğlu’nu Geri Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek”

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreci tamamlanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayarak, “Bu meydan vazgeçilemez bir mekandır. Yarından itibaren Türkiye’nin dört bir yanında ilan edilecek meydanlarda hep birlikte mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Ekrem Başkan’ı almadan, onu Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız” dedi.

“Boykot Geliyor” Uyarısı

Özgür Özel, konuşmasında medya ve bazı büyük şirketleri de uyararak, “Televizyonları başında olup bu yayını vermeyen kim varsa, hangi televizyon varsa, onları kayda alıyoruz. Saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğiz. Bu meydanı görmeyenlere boykot geliyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na Destek Mesajı

Özgür Özel, konuşmasının sonunda birlik mesajı vererek “Bir Ekrem Silivri’de yatar, 1 milyon Ekrem meydanlara, sokaklara taşar. Biz kazanacağız” sözleriyle kalabalığa seslendi.

Kaynak : PHA