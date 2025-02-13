Babacan: "Hukuk ve Adalet Olmadan Ekonomik İstikrar Mümkün Değil"

Ziyaretin ardından konuşan Ali Babacan, ülkenin en önemli sorununun geçim sıkıntısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

- "Bugün sokağa çıkıp kime sorsanız, en az yarısı geçim sıkıntısı, ekonomi ve işsizlikten bahseder. Türkiye’nin en büyük problemi budur."

- "Ancak bu sorunların temelinde hukuk ve adalet alanındaki eksiklikler yatıyor. Yargı bağımsız olmadığında, hukuk üstünlüğü sağlanmadığında ekonomik istikrar da sağlanamaz. Son iki haftada açıklanan uluslararası ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ ve ‘Şeffaflık Endeksi’ verilerinde Türkiye, maalesef en diplerde yer aldı."

Babacan, Türkiye’de son dönemde yoğunlaşan yargı baskısına da dikkat çekerek, muhalefet, medya, iş dünyası ve sanat camiası üzerindeki baskıları kabul edilemez bulduklarını belirtti.

- "Bu baskılar hiçbirimizi yıldırmayacak. Muhalefet olarak özgürlükleri ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğü sağlanmadan ne ekonomik ne de sosyal sorunlar çözülebilir."

Cumhurbaşkanı Adaylığı Tartışmaları: "Partilerin Kendi Süreci"

CHP’nin aday belirleme sürecine ilişkin yöneltilen sorulara yanıt veren Babacan, CHP’nin iç sürecine müdahil olmadıklarını ancak olası ittifakları zora sokacak söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti:

- "Cumhurbaşkanlığı adaylığı her partinin kendi iç sürecidir. Bizim herhangi bir partinin kendi iç süreciyle ilgili dışarıdan bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak ittifaklar ve ortak adaylıklar, 2018 ve 2023 seçimlerinin bir gerçeği olmuştur. Bu yüzden siyasi partilerin süreçlerini dikkatli yürütmesi gerektiğini düşünüyorum."

Erdoğan’ın Yeniden Adaylığı Konusunda Açıklama: "Üç Dönem Kuralına Aykırı"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olup olamayacağına dair görüşlerini de paylaştı:

- "Anayasaya göre Sayın Erdoğan’ın şu anki dönemi üçüncü dönemidir. Hukuki açıdan değerlendirdiğimizde erken seçim dahi yapılsa tekrar aday olması mümkün olmamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başka bir karar verdi ama biz buna katılmıyoruz."

Babacan ayrıca, AK Parti’nin kendi içinde koyduğu "üç dönem kuralını" hatırlatarak, Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan bu kurala göre de tekrar adaylığının uygun olmayacağını savundu.

Babacan’dan TÜSİAD’a Destek: "Ses Daha Yüksek Çıkmalı"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın, "Tutuklamalar artıyor ama suçlular kolayca serbest kalıyor" eleştirisine ilişkin bir soruya yanıt veren Babacan, iş dünyasının hükümet baskısı altında olduğunu belirtti.

- "Hükümet, iş dünyasını ciddi bir baskı altına almış durumda. Ne kadar büyük bir işletmeniz varsa, üzerinizdeki baskı da o kadar fazla olabiliyor. Ama burada soru şu: Türkiye sadece birkaç zenginin olduğu bir ülke mi olacak, yoksa topyekûn mu zenginleşecek?"

- "Eğer iş dünyası rekabetçi, adil bir ortam istiyorsa ve tüm Türkiye’nin zenginleşmesini istiyorsa, o zaman daha güçlü ses çıkarmaları lazım. TÜSİAD’ın bugünkü açıklamalarını olumlu buluyorum ama yetmez. Daha güçlü bir duruş sergilenmeli."

Babacan, hukukun üstünlüğü olmadan ekonominin sağlıklı işlemesinin imkânsız olduğunu belirterek, "Türkiye’deki gelir adaletsizliği giderek artıyor. Eğer ekonomi düzeltilmek isteniyorsa, önce hukuk devleti sağlanmalıdır." dedi.

Özel ve Babacan’ın Mesajı: "Demokrasiden Vazgeçmeyeceğiz"

Görüşmede, muhalefetin üzerindeki baskıya karşı ortak mücadele vurgusu yapıldığı belirtildi. Özgür Özel ve Ali Babacan, muhalefetin yargı sopasıyla sindirilmeye çalışıldığını ancak bunun karşısında birlik olacaklarını ifade etti.

- "Hangi parti olursa olsun, hukuksuzluk karşısında birlik olacağız."

Ziyaretin, muhalefet cephesinde olası iş birlikleri açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, önümüzdeki seçim sürecinde muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA