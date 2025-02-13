TÜSİAD Başkanı Turan: "Suç Örgütü Kurmak, Şirket Kurmaktan Daha Kolay Oldu"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, derneğin Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada son dönemdeki soruşturmalara ve hukukun işleyişine dair eleştirilerde bulunmuştu. Turan, "Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak, artık şirket kurmaktan daha kolay hale geldi. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değil, hukukun üstünlüğüne göre yapılır." ifadelerini kullanarak hukukun tarafsız olması gerektiğini vurgulamıştı.

TÜSİAD Başkanı, ayrıca "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz. Terör sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimizdir." diyerek Türkiye’deki hukuk sisteminin ekonomik ve toplumsal istikrar açısından kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Bakan Tunç: "Hiçbir Kuruluş Milletin Üzerinde Olamaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Başkanı’nın bu açıklamalarına X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Tunç, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, hiçbir kurum ya da çıkar grubunun milli iradenin üzerinde olmadığını söyledi.

Tunç’un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi, yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir."

"Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir."

"Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yargı Üzerinde Baskı Tartışmaları

Bakan Tunç’un açıklamaları, yargının bağımsızlığına ve siyasi müdahalelere karşı olduğunu vurgularken, TÜSİAD gibi ekonomik ve toplumsal aktörlerin hukukun işleyişine dair görüş bildirme hakkına sınır getirmeye yönelik bir tutum olarak da değerlendirildi. Son dönemde bazı soruşturmalara yönelik "siyasi etki" iddiaları ve yargı bağımsızlığı tartışmaları devam ederken, bu açıklamalar siyasi ve iş dünyasında yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA