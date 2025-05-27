“Süleyman Soylu 37 yolsuzluk dosyasını örtbas etti”

Konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na seslenen Özgür Özel, “İBB’de 2019’a ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası vardı. Süleyman Soylu el koydu, hiçbir işlem yapılmadı. Aynı şekilde Ankara’da 97 dosya da rafa kaldırıldı” diyerek geçmiş döneme ait çok sayıda yolsuzluk iddiasının görmezden gelindiğini ifade etti.

Fatih Belediyesi Üzerinden Sayıştay Raporları: “Öğrenci yurdu otel olarak işletilmiş”

Sayıştay’ın 4 Temmuz 2024 tarihli kararını örnek gösteren Özel, Fatih Belediyesi ile ilgili belgeler açıkladı. Fatih Belediye Başkan yardımcılarının birden fazla belediye şirketinden yasaya aykırı olarak huzur hakkı aldığı, ihalelerin usulsüz şekilde yapıldığı, bir taşınmazın spor kulübüne yasadışı tahsis edildiği ve öğrenci yurdu yapılması gereken bir binanın 10 yıldır ruhsatsız otel olarak işletildiği gibi bulguların Sayıştay raporlarında yer aldığını aktardı.

“Bu belediye CHP’de olsaydı, Sayıştay raporları yetmezmiş gibi Silivri’ye gönderilirdi. Şimdi herkes ortalıkta elini kolunu sallayarak dolaşıyor.”

“Bayrampaşa’da hiç yapılmamış eğitime 1,4 milyon ödenmiş”

CHP’ye geçmeden önce AK Parti’nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi ile ilgili de örnek veren Özel, Ocak–Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan eğitim ihalesinde personele dair hiçbir faaliyetin gerçekleşmediğini, ancak 1 milyon liradan fazla ödemenin yapıldığını ve sorumlular hakkında hiçbir işlem başlatılmadığını söyledi.

Bahçelievler Belediyesi İddiası: “İhale ikiye bölünüp 843 milyon liraya çıktı”

Özgür Özel’in en dikkat çekici açıklamalarından biri, AK Partili Bahçelievler Belediyesi ile ilgili oldu. Temizlik ihalesinin önce araçlar için yapıldığını, ardından aynı şirkete şoför temini için ayrı bir ihale açıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“Araç ihalesi 560 milyon, şoför ihalesi 278 milyon. Toplam 843 milyon lira. Şirketin adı: Bilgin Ay Temizlik. Bu firma Beşiktaş ve Esenyurt’taki CHP’li belediyelerden ihale aldı diye başkanlarımız 130 gündür içeride. Ama Bahçelievler’de bu şirketle ihale ikiye bölünüyor, hiçbir işlem yok.”

“CHP’li belediye başkanları içerde, AK Partililer dışarda: Bu mu adalet?”

Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunu anımsatarak, “Suçlanan şirket AK Partili belediyelerde de aynı işi almış, orada sorun yok ama bizimkiler Silivri’de. Bu adalet değil, bu kumpas” dedi.

“Sizin tutulacak bir tane belediyeniz yok”

Sözlerinin sonunda iktidara seslenen Özel, şunları söyledi:

“Ben belgelerle konuşuyorum, siz de çıkın cevap verin. Ben belediye başkanlarımın arkasında duruyorum. Bizim alnımızı öne eğdirecek, birbirimizin gözlerine bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Ama sizin tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devran geçecek. Bu kumpası kuranlar da, milletin malına el uzatanlar da teker teker hesap verecek.”

Kaynak : PHA