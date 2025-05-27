“Yeni Anayasa Hazırlığı İçin 10 Hukukçuyu Görevlendirdim”

Erdoğan, dün itibarıyla 10 hukukçuyu görevlendirerek yeni anayasa hazırlıkları için ilk adımı attıklarını duyurdu. Erdoğan, "Bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Yeni anayasa çalışmalarını yürüteceğiz. Cumhur İttifakı olarak, Meclis'teki diğer partilerle ortak bir zemin bulabilmeyi ümit ediyoruz" dedi.

1982 Anayasası'nın darbe döneminin izlerini taşıdığını ve yapılan değişikliklerle bile hala çağın gerisinde olduğunu belirten Erdoğan, yeni anayasanın demokratik bir toplumsal sözleşme olacağını ve “hürriyetler listesiyle” milletin hafızasında yer edeceğini söyledi.

“27 Mayıs Darbesi Halkın İradesine İndirilmiş Bir Darbedir”

Konuşmasının başında 27 Mayıs 1960 darbesini anan Erdoğan, “65 yıl geçmesine rağmen bu darbenin milletimizin kalbinde açtığı yara hâlâ kanıyor” dedi.

Erdoğan, darbenin sadece Demokrat Parti hükümetine değil, "Yeter söz milletindir" anlayışına, halkın iradesine ve kalkınma hamlelerine yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“27 Mayıs’ın esas mesajı şudur: ‘Haddinizi bilin, yoksa dar ağacında sallanırsınız.’ Bu anlayış, siyasetçilere korku salmak için kullanılmıştır. Biz bu korkuyu 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesiyle yıktık.”

“CHP, Geçmişte Olduğu Gibi Bugün de Vesayet Zihniyetinin Temsilcisidir”

Darbelerin yolunu açan zihniyetin bugün de farklı formlarda varlığını sürdürdüğünü savunan Erdoğan, CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. “Mütegallibenin geçmişteki ve bugünkü adresi CHP’dir” diyen Erdoğan, dönemin CHP liderliğini 27 Mayıs’a davetiye çıkarmakla suçladı:

“‘Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır’ diyerek darbeye zemin hazırlayan yine CHP’dir. Bugün de milleti küçümseyen, halktan kopuk kibirli anlayış aynı yerini korumaktadır.”

“Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat”

Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini ve örgütün fesih kararıyla kritik bir eşiğin aşıldığını belirtti. 86 milyonun güvenliği, refahı ve kardeşliği adına bu sürecin dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Süreç hassas, narin ve provokasyona açık. Ama Allah’ın izniyle bu kez başaracağız” dedi.

“DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi partinin bu süreçte sorumlu ve yapıcı bir üslup benimsediğini memnuniyetle görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak, terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.”

“Belediyeler Borç İçinde, Sosyal Harcamalar Şov Aracı Olmuş”

Muhalefet belediyelerini de hedef alan Erdoğan, birçok belediyenin SGK borçlarını ödemediğini ve önceliği olmayan reklam harcamalarına yöneldiğini söyledi:

“Reklam bütçesi, deprem hazırlığı için ayrılan kaynağı aşıyorsa burada sorun vardır. Belediyelerin asli görevi halkın ihtiyacıdır, şahsi PR çalışması değil.”

Erdoğan, bu konuda sadece muhalefeti değil, AK Partili belediyeleri de uyardığını belirterek, “Milletin parası kimsenin şahsi vitrin bütçesi değildir, olamaz” dedi.

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel Makamının Hakkını Veremiyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de sert sözlerle hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisini ruhen ve fiilen münhal olarak tanımladı. “Yolsuzlukların üzerini örtmek için şekilden şekle giriyor. Sadece partisini değil ülkeyi de küçük düşürüyor” diyen Erdoğan, “CHP’nin İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne dönüşmesinden memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı’nı Kardeşliğin de Yüzyılı Yapacağız”

Erdoğan konuşmasının sonunda, terörün sona erdiği, vesayetin bittiği, özgürlüklerin genişlediği bir Türkiye hayalini yineleyerek şu vurguda bulundu:

“Türkiye Yüzyılı’nı sadece teknolojiyle, kalkınmayla değil, kardeşlikle, birlik ruhuyla taçlandıracağız. El ele verecek, bu musibeti tarihin tozlu raflarına gömeceğiz.”

Kaynak : PHA