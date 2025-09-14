Murat KAYIŞ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği “Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır” mitinginde iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, “Önce seçimli otoriterlik kuranlar, şimdi seçimsiz diktatörlüğe geçmenin hevesi içindeler. Cumhuriyete, demokrasiye ve çok partili rejime saldırıyorlar” dedi.

Tarihi Meydanda Büyük Katılım

CHP’nin Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği mitinge Türkiye’nin dört bir yanından partililer, sivil toplum temsilcileri ve farklı siyasi partilerden katılım oldu. Özel, konuşmasında meydanı dolduran kalabalığı selamlayarak, “Bugün bu tarihi meydanda yine tarih yazıyoruz. 1950’lerde Kıbrıs mitinglerinin, 1959’da büyük işçi mitinglerinin, 6’ncı Filo’ya karşı bağımsızlık mitinglerinin yapıldığı meydandayız. 70 yıldır haksızlığa direnenlerin meydanındayız” dedi.

Parti kaynaklarına göre, alana girişlerde güvenlik bariyerleri defalarca geri çekildi, katılım sayısı beklentilerin üzerine çıktı. Özel, “Tandoğan Meydanı’nda dün akşam 500 bin kişi doldurur dedikleri noktalar altı kez ileri alındı, milyonlar oldunuz, Tandoğan’a aktınız” ifadelerini kullandı.

'Serbest Seçimler İçin Eylemdeyiz'

Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan Özel, mitingin yalnızca CHP’lilerin değil, farklı toplumsal kesimlerin ortak buluşması olduğunu söyledi:

“Serbest seçimler için eylemdeyiz, demokrasi için eylemdeyiz. Bugün burada sadece CHP’liler yok. İşçiler burada, emekliler burada, kadınlar burada, farklı partilerden demokratlar burada. Türkiye İttifakı’nın tüm renkleri ile kol kola bu meydandayız.”

Özel, partisinin Türkiye’nin her bölgesinde demokrasi mücadelesi verdiğini belirterek, “Trabzon’da gördüm sizi, Bayburt’ta, Çanakkale’de, Erzurum’da, Konya’da buldum sizi. Bugün de vesayete ve darbeye hayır demek için buradayız” dedi.

'Ekmeği Küçülenler, Emekliliği Çalınanlar Bu Meydanda'

CHP lideri, mitinge katılan kitleyi ekonomik sıkıntılar yaşayan geniş kesimlerle tarif etti:

“Bugün bu meydanda ekmeği küçülenler de var, emekliliği çalınanlar da. Emeği çalınanlar, onuru kırılanlar, yarınlarından kaygı duyanlar omuz omuza bu meydanda.”

Muğla’da çevre mitingine katılamadığını belirten Özel, “Muğla’dan gelen ‘Toprağımızı Vermiyoruz İnisiyatifi’ne selam olsun. 28 Eylül’de zeytine, toprağa sahip çıkmak için herkesi Muğla’ya davet ediyorum” dedi.

'Türkiye’nin Bütün Demokratları Burada'

Özel, mücadelenin yalnızca CHP’nin değil, tüm demokratların mücadelesi olduğunu vurguladı:

“Bugün verdiğimiz mücadele sadece CHP’nin mücadelesi değil. Hepimiz Türkiye’nin bütün demokratları olarak buradayız. Kayyıma karşı da, zeytine saldırılara karşı da sağdan sola hep beraber direniyoruz. CHP Türkiye’nin birinci partisidir, ama muhalefetin patronu değildir. Bu mücadelede tüm kardeş partilerimizle omuz omuzayız.”

Özel, farklı muhalefet partilerinin dayanışma mesajlarına atıfta bulunarak, CHP’nin tüm demokratlarla iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

'Seçimsiz Diktatörlüğe Geçmenin Hevesi İçindeler'

CHP Genel Başkanı, iktidarın demokrasi anlayışını eleştirdi:

“Her ne kadar şu an iktidarda demokrasiyi amaç değil araç olarak gören bir anlayış olsa da biz demokrasiden şaşmadık. Önce seçimli otoriterlik kurdular, şimdi seçimsiz bir diktatörlüğe geçmenin hevesi içindeler. Atatürk’ten miras cumhuriyete, demokrasiye, sandığa saldırıyorlar. Çok partili rejime saldırıyorlar. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Biliyorlar ki demokrasi olsa sandıktan çıkamayacaklar. Biliyorlar ki adalet olsa suçlarını örtemeyecekler. Biliyorlar ki barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacaklar.”

'Bu Meydan Kazanacak'

Özel, geçmişteki siyasi süreçlere ve AK Parti’nin politikalarına da değindi:

“23 yıllık iktidarın sonunda işçiye, emekliye, gence, kadına, ormana iyi gelmeyen bir yönetim var. Fabrikaları özelleştirdiler, FETÖ ile ortak oldular, kumpas davalarla bu ülkenin onurlu subaylarını ve bilim insanlarını hedef aldılar. 15 Temmuz’un ardından OHAL koşullarında şaibeli referandumlarla anayasal sistemi değiştirdiler. Ama karşılarında birlik ve dayanışma içinde bir halk var. Bu meydan kazanacak, Türkiye’nin demokratları kazanacak.”

Katılım ve Atmosfer

Mitinge Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle gelen partililer katıldı. Meydanda “Vesayet Değil Siyaset” pankartları taşınırken, sık sık “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. CHP bayraklarının yanı sıra farklı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları da miting alanında görüldü.

Katılımcılar arasında işçi sendikaları, çevre platformları, emekliler ve kadın örgütleri dikkat çekti. Miting alanında büyük bir güvenlik önlemi alınırken, Tandoğan Meydanı’nın yanı sıra çevre bulvarlar da doldu.

Kronolojik Çerçeve

31 Mart 2024: Yerel seçimlerde CHP büyükşehirlerin çoğunu kazanarak birinci parti oldu.

Nisan-Mayıs 2024: CHP yönetimi, kayyım atamalarına karşı ilk protesto eylemlerini başlattı.

19 Mart 2025: CHP, “19 Mart darbesi” ifadesiyle nitelendirdiği gelişmeler sonrası Ankara’da miting kararı aldı.

14 Eylül 2025: CHP, Tandoğan Meydanı’nda “Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır” mitingini gerçekleştirdi.

