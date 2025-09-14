Şeriban ÖZÇAKMAK - AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhurbaşkanı kararıyla zirai don afetinden zarar gören çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yapılacak destek ödemelerine dair açıklama yaptı.

'Çiftçilerimizin Yanındayız'

Mustafa Alkayış açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile, 2025 yılında meydana gelen zirai don afetinden etkilenen çiftçilerimizin yaralarının sarılması için çok önemli bir adım atılmıştır. Yapılan düzenleme ile ürünlerinde yüzde 20’nin üzerinde hasar tespit edilen üreticilerimize destekleme ödemeleri yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

470 Bin Üreticiye 46,5 Milyar Lira

Alkayış, alınan kararın kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye genelinde 65 ilde 16 ürün için toplam 470 bin üreticiye destek ödemesi sağlanacaktır. Çiftçilerimize ödenecek toplam destek miktarı 46,5 milyar lirayı bulacaktır. Bunun 23,5 milyar liralık kısmı zirai don zararına uğrayan 420 bin üreticiye destek ödemesi olarak aktarılacak, TARSİM sigortası kapsamında bulunan 50 bin 300 üreticiye ise 23 milyar liralık tazminat ödemesi yapılacaktır. Böylece mağduriyet yaşayan tüm üreticilerimizin hesaplarına Kasım ayı sonuna kadar ödemeler yatırılacaktır.”

Destek Kapsamındaki Ürünler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla destekleme kapsamına alınan ürünler arasında antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne yer aldı.

Ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar ise şöyle açıklandı:

Badem, ceviz, elma, kayısı, portakal, üzüm, armut, ayva ve antep fıstığı: 5.000 TL/dekar

Fındık: 4.200 TL/dekar

Kiraz: 6.500 TL/dekar

Limon: 4.500 TL/dekar

Vişne: 5.500 TL/dekar

Adıyaman’a Vurgu

Adıyaman’ın simgesi haline gelen badem üreticilerinin de destek kapsamına alınmasının önemine değinen Alkayış, “Badem üreticilerimiz, hem Adıyaman ekonomisi hem de Türkiye tarımı açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu destek, onların emeğinin ve alın terinin yanında olduğumuzun en somut göstergesidir” dedi.

'Tarım Her Zaman Önceliğimiz Olacak'

Alkayış, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar her koşulda çiftçiyi ve üretimi desteklediğini belirterek, “Bu karar, toprağın bereketine sahip çıkan, çiftçimizin emeğini koruyan güçlü bir iradenin yansımasıdır. Zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm üreticilerimize yapılacak bu destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çiftçimiz ürettikçe Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA