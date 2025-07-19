‘AK Toroslar çetesini HSK’ya şikâyet edeceğiz’



CHP lideri Özgür Özel, 19 Mart tarihli yargı sürecine atıfta bulunarak, dört aydır hazırlanamayan iddianameyle birlikte Türkiye adalet tarihinde “kara bir delik” açıldığını söyledi. Özel, savcıları hedef alarak “Çağlayan’da AK Toroslar çetesi vardır. Pazartesi günü Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bu çeteyi delilleriyle şikâyet edeceğiz” dedi.



‘Ekrem İmamoğlu’nu yutmaya kalktılar, boğazlarında kaldı’



Konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:



“Bu süreçte birkaç kibirli, yetkisini Saray’dan alan, milleti tanımayan şımarık savcının yaptıklarıyla adalet tarihimizin en karanlık deliklerinden biri açıldı. Milyarları, adaleti, geleceği yuttu. Trabzon’un evladı Ekrem İmamoğlu’nu da yutmaya kalktı ama boğazlarında kaldı.”



‘Yeliz’ örneği ile tabana çağrı



İstanbul’da “Yeliz” isimli bir genç kadının tek başına 10 bin imza toplayarak kampanyaya destek verdiğini anlatan Özel, “Bu Yeliz’ler oldukça Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye’nin dört bir yanında alın teri döken bu örgütü görmek, onları örnek almak hepimizin sorumluluğu” dedi.



‘Ahmet Metin Genç’e çağrı: Suç varsa herkese uygulansın’



Özel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i hedef alarak, tutuklanan müteahhitlerle belediye arasındaki ilişkilere dikkat çekti. “Trabzon Büyükşehir Belediyesi cayır cayır çalışmış ama kimse dokunmuyor. Suç varsa herkese uygulansın” çağrısında bulundu.



‘Bizi korkutamazsınız, sinmeyeceğiz’



AK Parti’nin 1990’lı yıllarda yaşanan beyaz Toroslar dönemini hatırlatır şekilde yargıyı kullandığını öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:



“O gün nasıl karanlık dönemde cinayetlerle gündem belirlenmeye çalışıldıysa, bugün de AK Toroslar eliyle milletin evladıyla, malıyla, onuruyla tehdit ediliyor. Ancak biz korkuyu evde bıraktık. Korkmuyoruz, sinmiyoruz. HSK bu çeteyi dağıtmazsa, yarın hem çeteden hem de göz yumanlardan hesap soracağız.”



‘Bir santim eğilmeyeceğiz, bir kelime eksik konuşmayacağız’



Özel, konuşmasının devamında mücadele kararlılığını vurgulayarak, “Her konuşmadan sonra soruşturma açılıyor, yıldırma çabası var. Ama biz bir adım geri gidersek bu ülke 100 yıl geri gider. Bir santim eğilirsek bu millet diz çöker. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.



‘Bir yanda Ata’mız, bir yanda babacığım diyerek sıfırlayanlar’



Atatürk’ün mal varlığını devlete bağışladığı belgeye atıf yapan Özel, iktidar temsilcilerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Malımı devlete devredin’ dediği bir gelenekten geliyoruz. Bir yanda Ata’mız, bir yanda ‘Babacığım, sıfırladım’ diyenler. Bu halk kimin yanında olacağını biliyor.”



‘Artık hiçbir yer AK Parti’nin kalesi değil’



Özel, AK Parti’nin kaleleri olarak bilinen illerde siyasi dengelerin değiştiğini iddia ederek, “Ne Trabzon ne Bayburt ne Konya artık AK Parti’nin kalesi değildir. Kale siyaseti bitmiştir. Her yer milletin kalesidir” dedi.



‘CHP birinci parti, AK Parti yüzde 28,4’e geriledi’



Konuşmasının sonunda temmuz ayına ait geniş çaplı bir anketin sonuçlarını paylaşan Özel, CHP’nin AK Parti’nin önünde olduğunu ifade etti. “CHP, 15 bin denekli temmuz anketinde 0,5 puan daha arttı. AK Parti yüzde 28,4’e geriledi. Bu direniş başarıya ulaşacak. Ekrem Başkan çıkacak ve Cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.



‘Cumhurbaşkanı adayı olarak sabah yataktan kalkmaya hazır mıyız?’



Özgür Özel, mitingi “Artık adayımız belli. 15,5 milyon oyla seçtik. Onun yerine sabahları Cumhurbaşkanı adayı gibi kalkmaya, kapı kapı dolaşmaya, bu seçimi kazanmaya hazır mıyız?” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA