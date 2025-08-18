Bunlar da ilginizi çekebilir

Özel, paylaşımında, Aydın’ın CHP’ye olan desteğini ve irade gasbına karşı duruşunu vurgulayarak, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Bir kapkaççıyı yanına alıp bu şehri aldım sanan Erdoğan’a sesleniyorum: Yüreğin varsa Aydın’a sandık istiyorum!” dedi.

“Efelerin diyarı Aydın. Zalimin yoluna minnet etmeyen, minnet edeni affetmeyen Aydın” diyerek kente övgüde bulunan CHP lideri Özel, Aydın’ın iradesinin oyları çalıp başka partiye geçenlerde değil, meydandaki halkta olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen miting sonrası çarpıcı bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısında bulundu.

