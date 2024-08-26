Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin 3. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, partisinin Atatürk'ten taviz vermeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek partisi olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 26 Ağustos 2021'de Zafer Partisi'ni sizlerle birlikte kurarak yola çıktıklarını üçüncü yılı doldurduklarını belirterek, üç yıl içerisinde zor bir mücadele verdiklerini söyledi.

"Üç yıl önce örtülü istila konusunda kimse konuşmazken mevcut sistem partileri iktidarıyla muhalefetiyle bu örtülü istilayı bu yeni kavimler göçünü kabullenmiş, Türk halkının bu işgale karşı direnmesini engellemek için değişik masallar anlatırken Zafer Partisi tek başına Türk milletine ve Türk devletine karşı kurulan bu işgal ve işgalin peşinden getirilmesi hedeflenen Türkiye'nin iç çatışmaya sürüklenme komplosuna karşı çıktı" diyen Özdağ, "Bütün ambargolara bütün Zafer Partisi'ni etkisizleştirme, kuşatma, tutuklama tehdidi, tutuklama girişimlerine rağmen yılmadan doğru olanları Türk milletine güçlü bir sesle ve kararlılıkla anlattı. Geldiğimiz noktada Zafer Partisi'nin haklılığını bütün Türk milletinin gördüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Anketlerde de Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçaklara yönelik uygulamayı önerdiği politikaların nasıl büyük bir destek aldığını tespit ediyoruz. Üç sene önce Devletler hukukuna aykırı bu insanları geri yollayamayız diyen siyasi partilerin şimdi biz de gönüllü olanları yollayacağız noktasına geldiklerini tespit ediyoruz. Tabi biliyoruz ki kimse gönüllü gitmez. Gönüllü yollayacağız diyenler aslında yollamayacağız diyenler. Ama bunu Türk milletine Zafer Partisi'nden korktukları için söyleyemiyorlar artık ve biz bu sahte tavrı bundan sonra deşifre etmeye, kararlılıkla deşifre etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Zafer Partisi'nin sadece 13 milyon sığınmacıyı, kaçağı vatanlarına geri yollayacak parti olmadığının altını çizen Ümit Özdağ, "Zafer Partisi aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni milli üniter ve laik bir devlet olarak 21. yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedefleyen partidir. Zafer Partisi Atatürk'ten taviz vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek partisidir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasını reddedip sonra biz “Atatürk'ün partisiyiz” diye seçim dönemlerinde ortaya çıkanlar gibi Atatürk'ün düşmanlarını bağırlarına basıp biz onlara “vatan haini diyemeyiz” diyenler gibi davranmıyor. Biz, Cumhuriyet'in düşmanlarına Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız feyzle Mustafa Kemal Atatürk nasıl davrandıysa öyle davranıyoruz, öyle davranmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Zafer, inşallah büyük Türk Milletinin olacak" diyen Özdağ, "Türkiye'de kimlerin vergi vermediğini anlatacağız. Bunları resmi evraklarla yapacağız. Kur korumalı mevduat hesabından nasıl 1 trilyon 235 milyar TL faiz geliri elde edenlerin 1 kuruş vergi ödemediğini Türk halkına anlatacağız. 3 seneden bu yana Türk halkının nasıl bir işgale maruz kaldığını anlattık ve anlatmakta çok büyük bir başarı sağladık. Şimdi, daha kısa sürede Türk halkına nasıl bir soygun yaşandığını ve bu soyguna nasıl son verildiğini hep birlikte anlatacağız. Bu mücadeleyi birlikte verdik. Yeni katılımlarla birlikte vermeye ve ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.