Hemoroid tedavisinde son zamanlarda artış gösteren vakalar dolayısıyla lazer yöntemi daha çok kullanılmaya başlandı.İSTANBUL (İGFA) - Hemoroid hastalığı, dünyada en sık rastlanılan hastalıklardan biri.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının yaşamları boyunca en az bir defa hemoroidal hastalık semptomları yaşayacağının tahmin edildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, Türkiye'deki yaygın hastalıklardan biri olan hemoroidal hastalık sorununun özellikle kabızlığı olanlarda, doğum yapan kadınlarda ve oturarak çalışan insanlarda daha sık görüldüğüne dikkati çekti.

Erken evrelerdeki hastalar için diyet ve ilaç düzenlemeleri yeterli olabilirken, ileri evrelerde cerrahi yönteme başvurulmasının önem taşıdığına vurgu yapan Doç. Dr. Kartal, "Geleneksel cerrahilere bağlı olarak, şiddetli ameliyat ağrıları ve idrar problemleri, makattan kanama, makat darlığı ve makat yırtığı gibi komplikasyonlar görülebiliyor ancak günümüzde ağrısız ve kesi yapılmadan yapılabilen hemoroid ameliyatları hastalar açısından daha konforlu hale gelmeye başladı" dedi.

AMELİYAT 25-30 DAKİKA SÜRÜYOR

Uygulanan yöntem kesisiz yapıldığı için işlemden sonra önemli bir ağrı ve acı yaşanmadığını belirten Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hasta anestezi alacağı için 8 saatlik bir açlık ve hastanede yapılan bir lavman dışında herhangi bir özel hazırlığa gerek yok. Yaklaşık 25-30 dakika süren bir uygulama. Genel anestezi yapıldığı için hastanın bir gün hastanede kalması gerekiyor. Ertesi gün hasta normal günlük yaşamına dönebiliyor” açıklamasında bulundu.

AMELİYAT SONRASI BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hemoroidlerin tam olarak yerine yerleşip oturması yaklaşık 2-3 ay sürüyor. Hastaların bu süre zarfında dışkı yaparken dikkat etmeleri gerekir. Kabızlık ve ıkınma olmamasına dikkat edilmeli. Bu nedenle ameliyat sonrası hastalara gaitayı yumuşatıcı ilaçlar veriliyor” dedi.