Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi merinos kavşağında meydana geldi. Mehmet K., idaresindeki 02 DF 836 plakalı hafif ticari araç, Cemil K., idaresindeki 02 AFJ 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Arzu K, ile Zeynep K., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA