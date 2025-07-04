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Bakanlıktan yapılan açıklamada davaya müdahil olunacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin tedavi sonrası devlet korumasına alınacağını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Olay, 29 Haziran 2025’te Meşrutiyet Mahallesi’nde bir vatandaşın çöp konteynerinde bebek fark etmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası bebek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli’de 3 günlük bebeğini çöpe bırakan H.B. tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin devlet korumasına alınacağını ve davaya müdahil olacağını duyurdu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şişli’de, 3 günlük bebeğini poşete koyarak çöpe atan H.B., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

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