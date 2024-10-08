Alınan bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Erdengi idaresindeki 27 BP 905 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımda yürüyen Abdülhakim Ok'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ok, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ok, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı duyan Ok'un yakinları hastaneye akın ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA