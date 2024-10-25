Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir otomobildeki aramada 127 gram metamfetamin, 18,22 gram sentetik kannoboniad, 1 av tüfeği, 2 adet şarjör ve 66 adet fisek ele geçirdi. Uyuşturucu madde, tüfek ve şarjör ile kartuş fişeklere el koyan ekipler, otomobilde bulunan N.K., T.A. A.A. ve S.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K,. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA