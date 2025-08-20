Kullanmakta olduğu otomobiliyle geri manevra yaparken çukura düştü, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Erdemoğlu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Ahmet Aslan idaresindeki 27 TR 533 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Aslan ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Kaynak : PHA