Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Suvarlı-Besni karayolu Yayıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Besni istikametine gelen Uzman çavuş Özcan Atalay yönetimindeki 27 UH 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada izin için memleketi Suvarlı beldesine gelen uzman çavuş Özcan Atalay ile otomobilde bulunan babası Cuma Atalay ile oğlu Cuma Atalay yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş’un oğlu Cuma Atalay hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan minibüs ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



Kaynak : PHA