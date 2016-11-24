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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araçta sıkışan Doğan, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. A

Kazada hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Ercan Doğan’ın kullandığı 06 DJ 4754 plakalı hafif ticari araç ile Şahin Beke iradesindeki 02 FH 151 plakalı otomobil çarpıştı.

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