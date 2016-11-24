Kaza, Yeni Mahallede meydana geldi.
Ercan Doğan’ın kullandığı 06 DJ 4754 plakalı hafif ticari araç ile Şahin Beke iradesindeki 02 FH 151 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Hafif ticari araçta sıkışan Doğan, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. A
cil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Ercan Doğan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
PHA
Editör: Adıyaman Haber