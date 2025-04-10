Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ulupunar Mahallesi’nde meydana geldi. Osman İzci yönetimindeki 44 NA 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Osman İzci ile yanında bulunan eşi Şevval İzci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada İzci çiftinin kızları Zeydanur İzci'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Zeydanur İzci'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA