Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanmasının ardından şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, emeklilere, şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirimle bilet alma imkanı getirildi.

Buna göre düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı sağlandı.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verileceği kaydedildi.