Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ömer Aslan Başkan Tutdere’den, 1994 yılından beri yapılmayan mahalle yoluna çözüm bulunmasını istedi.

Başkan Tutdere de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek yolun yapılmasını sağladı. Böylece mahalleli, 30 yıldır çözülmeyen yol ve beraberindeki toz sorunundan kurtulmuş oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Millet Caddesindeki yol ve toz sorununu çözdük. Beraberinde şu anda bulunduğumuz noktadaki yıllardır yapılmayan yol sorununu da çözmüş olduk. Milletimizin hizmetindeyiz, halkımıza en hızlı bir şekilde en güzel hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmaları yapan Fen İşleri ekibimize ve bütün çalışanlarımıza, emekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Adıyaman halkı depremin yaralarını saracak. Halkımızla beraber, muhtarlarımızla beraber, birlik beraber içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ta ki Adıyaman ayağa kalkana kadar mücadeleyi asla bırakmayacağız. Tüm mahallelerimizi, tüm caddelerimizi kısa süre içerisinde toparlayıp toz sorununu inşallah kısa süre içerisinde tüm şehir için çözeceğiz.” diye konuştu. Mahalle muhtarı Ömer Aslan da, 5 başkan gören ama tüm taleplerine rağmen yapılmayan yolla ilgili olarak Başkan Tutdere’ye teşekkür etti. Muhtar Aslan, “1994'ten beri ben siyasetin içindeyim. Başkanımız Avukat Abdurrahman Tutdere ile beraber beş tane başkan gördüm. 94'ten beri bu yol yapılamadı, yapamadık. Defalarca söylememe rağmen yaptıramadım. Sağ olsun Başkanımız yaptı, çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA