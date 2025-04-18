12 bini aşkın aday ter dökecek, nüfus müdürlükleri açık olacak

Dört sınav, iki merkez: Elektronik ve kağıt ortamda sınavlar

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan Cumartesi günü Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY),

20 Nisan Pazar günü ise üç ayrı sınav gerçekleştirilecek:

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem)

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem)

Elektronik sınavlar Ankara’da, kağıt tabanlı sınavlar Ankara ve İstanbul’da

DGUY ve GUY sınavları sadece Ankara’daki elektronik sınav merkezinde yapılacak. Bu sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Her iki sınav da saat 13.45’te başlayacak; adaylar en geç 13.30’a kadar sınav binalarında olmak zorunda olacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika süre verilecek.

DUS sınavı ise hem Ankara hem İstanbul’da 3 merkezde yapılırken, STS Diş Hekimliği sadece Ankara’da uygulanacak. Bu sınavlarda toplam 19 bina ve 424 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15’te başlayacak sınavlar için 10.00’dan sonra adaylar binalara alınmayacak.

DUS iki oturumda uygulanacak

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS), iki ayrı testten oluşacak:

Temel Bilimler Testi (TBT): 40 soru

Klinik Bilimler Testi (KBT): 80 soru

Her iki testin toplamı olan 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Engelli adaylar için 30 dakika ek süre uygulanacak.

1517 görevli sahada olacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olmak üzere toplam dört sınav düzenliyoruz. 12 bin 483 aday sınavlara katılacak. Şehit ve gazi yakınları sınav ücretlerinden muaftır. 10 engelli aday için özel düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil toplam 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar diliyorum.”

Kimlik kartı sorunu olan adaylara kolaylık

Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı bulunmayan, kimliğinde fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Cumartesi günü: 11.00 – 13.30

Pazar günü: 07.00 – 10.00 ve 11.00 – 13.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

Kaynak : PHA